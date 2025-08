इजराइल ने UN सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई, हमास पर बंधकों को भूखा रखने का लगाया आरोप

What is the new monetization policy of YouTube : यूट्यूब, दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म, अपने मॉनेटाइजेशन नियमों में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। 15 जुलाई 2025 से, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम (YPP) के तहत उन चैनल्स को विज्ञापन राजस्व नहीं मिलेगा जो "बड़े पैमाने पर निर्मित, दोहराव वाले या गैर-प्रामाणिक" कंटेंट अपलोड करते हैं।