शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. A man arrested for murdering an Indian student in Canada
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :ओटावा , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (09:32 IST)

कनाडा में भारतीय छात्रा की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

An Indian student in Canada
Death of Indian student in Canada: कनाडा में 21 वर्षीय भारतीय छात्रा हरसिमरत रंधावा (Harsimrat Randhawa) की गोलीबारी की एक घटना में मौत होने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। 'सीबीसी न्यूज' ने कार्यवाहक 'डिटेक्टिव सार्जेंट' डेरिल रीड के हवाले से एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हैमिल्टन पुलिस ने ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स से मंगलवार को 32 वर्षीय आरोपी जेरडाइन फोस्टर को गिरफ्तार किया और उस पर हत्या करने के अलावा हत्या के प्रयास के 3 मामलों में भी आरोप लगाए।ALSO READ: पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड मामले में वांछित 2 इनामी अभियुक्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
 
बस अड्डे के पास खड़ी थी छात्रा : मोहॉक कॉलेज में फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत द्वितीय वर्ष की छात्रा रंधावा को 17 अप्रैल को उस समय गोली लगी थी, जब वह 'अपर जेम्स स्ट्रीट' और 'साउथ बेंड रोड' के चौराहे पर एक बस अड्डे के पास खड़ी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उसने बाद में दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि भारतीय छात्रा बस से उतरकर सड़क पार करने के लिए खड़ी थी तभी उसे गोली लग गई।ALSO READ: सांसद की चेन छीनने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, आभूषण बरामद
 
विवाद के दौरान गोलीबारी हुई थी : 'सीबीसी न्यूज' ने बताया कि 4 कार में सवार कम से कम 7 लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद के दौरान गोलीबारी हुई थी और इसी बीच एक गोली पास खड़ी हरसिमरत को लग गई। उसने रीड के हवाले से गुरुवार को कहा कि हरसिमरत एक स्थानीय जिम से घर जा रही थी, तभी उसे गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। इस मामले में और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। रीड ने कहा कि जांच अभी जारी है और हम इस मामले में शामिल सभी लोगों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।(भाषा) 
 
Edited by: Ravindra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगे

क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगेअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को फंड मिल रहा है। भारत ने ट्रंप के फैसले आपत्ति जताई और कहा कि देश के हित में किसी दबाव के आगे भारत झुकेगा नहीं। अब इस पर चीन का बयान भी सामने आया है।

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाश

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाशअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले की भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश भी आलोचना कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने पर भारत को चीन का साथ भी मिला है। चीन ने इस कदम को व्यापारिक उपायों का दुरुपयोग करार देते हुए अमेरिका की कड़ी आलोचना की है।

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियन

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियनकनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर गुरुवार को एक बार फिर फायरिंग हुर्अ। यह उनके कैफे पर हमले की दूसरी घटना है। सोशल मीडिया पर सामने आए हमले के कथित वीडियो में कम से कम 25 गोलियों की आवाज सुनाई दी। अब तक कपिल शर्मा ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन उनके स्टाफ और परिवार की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है।

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीके

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीकेनींद की गोलियां और कीटनाशक का इस्‍तेमाल, पुलिस से बचने के लिए हत्‍याओं के नए नए गुर सीख रहीं कातिल पत्‍नियां

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍या

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍याराजस्थान के झुंझुनू जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यहां नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव में एक सनकी युवक ने बंदूक लेकर 25 से ज्‍यादा बेजबान कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी।

और भी वीडियो देखें

स्वदेशीकरण-सशक्तिकरण का अहम पड़ाव है आधुनिक कोच निर्माण यूनिट, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनेगा एमपी

स्वदेशीकरण-सशक्तिकरण का अहम पड़ाव है आधुनिक कोच निर्माण यूनिट, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनेगा एमपीमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत के किसानों को समृद्ध किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके मार्गदर्शन में स्वदेशी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार भी किसान कल्याण और स्वदेशी की भावना को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की यही भावना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्साहित करती है।

Weather Update: यूपी, उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, कहां कैसा रहेगा मौसम?

Weather Update: यूपी, उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, कहां कैसा रहेगा मौसम?Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार देश के कई हिस्सों में भारी बारिश (heavy rains) का कहर जारी है। इसके प्रभाव से उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात हैं और दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी (UP) के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रयागराज (Prayagraj ) शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। लखनऊ में बारिश के कारण आज स्कूल बंद रहेंगे।

थरूर ने किया राहुल गांधी का समर्थन, वोट चोरी पर क्या बोले?

थरूर ने किया राहुल गांधी का समर्थन, वोट चोरी पर क्या बोले?Shashi Tharoor on vote chori : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने वोट चोरी संबंधी राहुल गांधी के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि ये गंभीर प्रश्न हैं और निर्वाचन आयोग को इनका समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी के साथ मतभेद के बीच थरूर ने लंबे समय बाद राहुल गांधी के किसी रुख का इस तरह खुलकर समर्थन किया है।

LIVE: धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 372 लोगों को बचाया गया

LIVE: धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 372 लोगों को बचाया गयाLatest News Today Live Updates in Hindi : उत्तरकाशी के धराली में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 5 की मौत। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना ने बचाई 372 लोगों की जान। पल पल की जानकारी...

डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत रहे हैं टैरिफ की जंग

डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत रहे हैं टैरिफ की जंगडोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर उसे चीन और रूस जैसे पश्चिम के प्रतिस्पर्धी देशों की लिस्ट में पहुंचा दिया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इन टैरिफ की तारीफ की और यूरोप के अन्य देशों से भी भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाने को कहा। पश्चिम के देशों में दबे छिपे भारत पर टैरिफ को लेकर खुशी जाहिर की जाती रही।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com