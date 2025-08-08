कनाडा में भारतीय छात्रा की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

Death of Indian student in Canada: कनाडा में 21 वर्षीय भारतीय छात्रा हरसिमरत रंधावा (Harsimrat Randhawa) की गोलीबारी की एक घटना में मौत होने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। 'सीबीसी न्यूज' ने कार्यवाहक 'डिटेक्टिव सार्जेंट' डेरिल रीड के हवाले से एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हैमिल्टन पुलिस ने ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स से मंगलवार को 32 वर्षीय आरोपी जेरडाइन फोस्टर को गिरफ्तार किया और उस पर हत्या करने के अलावा हत्या के प्रयास के 3 मामलों में भी आरोप लगाए।

बस अड्डे के पास खड़ी थी छात्रा : मोहॉक कॉलेज में फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत द्वितीय वर्ष की छात्रा रंधावा को 17 अप्रैल को उस समय गोली लगी थी, जब वह 'अपर जेम्स स्ट्रीट' और 'साउथ बेंड रोड' के चौराहे पर एक बस अड्डे के पास खड़ी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उसने बाद में दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि भारतीय छात्रा बस से उतरकर सड़क पार करने के लिए खड़ी थी तभी उसे गोली लग गई।

विवाद के दौरान गोलीबारी हुई थी : 'सीबीसी न्यूज' ने बताया कि 4 कार में सवार कम से कम 7 लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद के दौरान गोलीबारी हुई थी और इसी बीच एक गोली पास खड़ी हरसिमरत को लग गई। उसने रीड के हवाले से गुरुवार को कहा कि हरसिमरत एक स्थानीय जिम से घर जा रही थी, तभी उसे गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। इस मामले में और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। रीड ने कहा कि जांच अभी जारी है और हम इस मामले में शामिल सभी लोगों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta