MP : भिंड में ट्रक ने मोटरसाइकिलों को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 4 सदस्यों सहित 5 की मौत

मध्यप्रदेश के भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की सुबह एक ट्रक ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिससे उन पर सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना फूप पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग पर टेढ़ी पुलिया के पास हुई है। इस दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों में एक लड़की और एक महिला भी शामिल हैं।

फूप पुलिस थाने के प्रभारी सत्येन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि टेढ़ी पुलिया के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को सामने से टक्कर मार दी और यह इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर ही पांचों की मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि अटेर के पावई थाना क्षेत्र के सौरा गांव के रहने वाले 35 वर्षीय सुनील बघेल अपनी 30 वर्षीय पत्नी सुनीता बघेल, 12 वर्ष की बेटी अंशु और पांच वर्षीय बेटे छोटे बघेल के साथ एक बाइक पर सवार थे।

उन्होंने कहा कि सभी फूप में अपने एक रिश्तेदार के घर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। सिंह ने बताया कि इस हादसे में भोला खान नामक एक व्यक्ति की भी मौत हो गई, जो अपनी बेटी को लेने उत्तर प्रदेश जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और चालक ने नियंत्रण खोते हुए सामने से आ रही दोनों बाइकों को रौंद दिया। सिंह ने बताया कि हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma