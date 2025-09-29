नागपुर में मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, MP के छिंदवाड़ा के 38 मजदूरों को बचाया गया

नागपुर पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह से 23 महिलाओं और नौ नाबालिगों समेत कुल 38 मजदूरों को बचा लिया। पुलिस आयुक्त रवीन्द्र कुमार सिंघल ने रविवार को यह जानकारी दी। सिंघल ने बताया कि मजदूर मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। उन्हें सोयाबीन की कटाई के काम का लालच देकर बुलाया गया था लेकिन वास्तव में उन्हें सतारा ले जाया जा रहा था।

सिंघल ने कहा कि एक गैर सरकारी संगठन से मिली सूचना के आधार पर नागपुर पुलिस ने वाशिम जिले के पुलिस अधीक्षक अनुज तारे के साथ समन्वय कर मजदूरों को बचाया। सभी एजेंट ने पीड़ितों से 57,000 रुपए वसूले थे। सीताबर्डी थाने में तस्करी और वसूली के मामले दर्ज किए गए हैं। Edited by : Sudhir Sharma