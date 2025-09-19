शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. इतिहास-संस्कृति
  3. भारतीय
  4. aurangzeb controversy
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (16:24 IST)

Aurangzeb controversy: औरंगजेब: एक कुशल शासक या एक अकुशल बादशाह, फिर छिड़ी बहस, जानिए इतिहासकारों का मत

aurangzeb son name
Aurangzeb controversy: भारत के इतिहास में औरंगजेब आलमगीर (शासनकाल 1658-1707 ईस्वी) का नाम एक अत्यंत विवादास्पद शासक के रूप में दर्ज है। हाल ही में राजस्थान के एक विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा औरंगजेब को कुशल शासक बताए जाने पर एक नई बहस छिड़ गई है। यह सवाल हमेशा से इतिहासकारों और आम जनता के बीच चर्चा का विषय रहा है कि क्या वह वाकई एक कुशल शासक था या एक अकुशल सम्राट? आइए, इस विषय पर गहराई से विचार करते हैं।

औरंगजेब की प्रशासनिक दृष्टि
औरंगजेब को एक अनुशासित और मेहनती प्रशासक माना जाता है। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा। उसने विशाल मुगल साम्राज्य को कुशलता से चलाया, जिसमें उसने न्याय और राजस्व प्रणाली में सुधार किए। वह व्यक्तिगत रूप से प्रशासन के हर पहलू पर ध्यान देता था और अधिकारियों की निगरानी करता था। उसकी प्रशासनिक क्षमता की तुलना अक्सर शिवाजी और अन्य समकालीन शासकों से की जाती है।

धार्मिक नीतियां और प्रभाव
औरंगजेब की धार्मिक नीतियां उसके शासनकाल का सबसे विवादास्पद पहलू हैं। वह शियाओं, सिखों और हिंदुओं के प्रति कठोर था। उसने कई मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और गैर-मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लागू किया। इन नीतियों ने साम्राज्य में धार्मिक असंतोष और विद्रोह को जन्म दिया, जिससे उसकी राजनीतिक स्थिरता कमजोर हुई।

सैन्य कौशल और आर्थिक स्थिति
औरंगजेब का सैन्य कौशल निर्विवाद था। वह एक योग्य सेनापति था और उसने कई सैन्य अभियान चलाए, जिससे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। हालाँकि, उसकी महत्वाकांक्षी सैन्य नीतियों, विशेषकर दक्कन में लंबे समय तक चले युद्धों ने शाही खजाने पर भारी बोझ डाला। इन युद्धों के कारण साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और कृषि उत्पादन में कमी आई।

शाही कलात्मक परंपराओं पर प्रभाव
औरंगजेब कला और संगीत का विरोधी था। उसने संगीत और नृत्य को प्रतिबंधित कर दिया और शाही दरबार से चित्रकला को हटा दिया। इससे मुगल कला और संस्कृति का पतन हुआ, जो उसके पूर्ववर्तियों, विशेषकर शाहजहां और अकबर के शासनकाल में चरम पर थी।

इतिहासकारों की मिश्रित राय
इतिहासकार औरंगजेब को लेकर एकमत नहीं हैं। कुछ उसे एक कुशल प्रशासक मानते हैं जिसने साम्राज्य को एक विशाल भूभाग में संगठित किया, जबकि अन्य उसे एक कट्टरपंथी शासक के रूप में देखते हैं जिसने धार्मिक असहिष्णुता और आंतरिक कलह को बढ़ावा दिया।
समर्थकों के तर्क: उसका अनुशासन, प्रशासनिक कौशल और सैन्य क्षमता उसे एक प्रभावी शासक बनाती है।
विरोधियों के तर्क: उसकी धार्मिक कट्टरता, कला का विरोध और साम्राज्य की आर्थिक कमजोरी उसके अकुशल शासन का प्रमाण हैं।
निष्कर्ष रूप में, औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसकी नीतियों का मूल्यांकन करना जटिल है। वह एक ओर तो एक कठोर और सक्षम प्रशासक था, लेकिन दूसरी ओर उसकी धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य के पतन की नींव रखी। यह कहना मुश्किल है कि वह पूरी तरह कुशल था या अकुशल, क्योंकि उसके शासन में दोनों पहलुओं का मिश्रण था।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

DUSU चुनाव में 4 में से 3 पद पर ABVP जीती, उपाध्‍यक्ष पद NSUI के खाते में

DUSU चुनाव में 4 में से 3 पद पर ABVP जीती, उपाध्‍यक्ष पद NSUI के खाते मेंDUSU Elections Results : दिल्ली विश्‍वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के आज आए नतीजों में 4 पदों में 3 पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने बाजी मार ली है। ABVP के आर्यन मान ने NSUI की जोश्लिन नंदिता चौधरी को 16196 वोटों से हराकर अध्‍यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। वहीं दूसरी ओर उपाध्‍यक्ष के पद पर एनएसयूआई के उम्‍मीदवार ने जीत हासिल की है। दिल्ली विश्‍वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले गए थे और मतदान में 39.45 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

लंदन के मेयर सादिक खान से क्यों नाराज हैं ट्रंप, बताया दुनिया का सबसे खराब मेयर

लंदन के मेयर सादिक खान से क्यों नाराज हैं ट्रंप, बताया दुनिया का सबसे खराब मेयरDonald Trump news in hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंदन के मेयर सादिक खान से खासे नाराज हैं। वे उन्हें दुनिया के सबसे खराब मेयरों में से एक मानते हैं। ब्रिटेन यात्रा के दौरान उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि सादिक को रॉयल भोज में ना बुलाया जाए।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com