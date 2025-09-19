Aurangzeb controversy: औरंगजेब: एक कुशल शासक या एक अकुशल बादशाह, फिर छिड़ी बहस, जानिए इतिहासकारों का मत

Aurangzeb controversy: भारत के इतिहास में औरंगजेब आलमगीर (शासनकाल 1658-1707 ईस्वी) का नाम एक अत्यंत विवादास्पद शासक के रूप में दर्ज है। हाल ही में राजस्थान के एक विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा औरंगजेब को कुशल शासक बताए जाने पर एक नई बहस छिड़ गई है। यह सवाल हमेशा से इतिहासकारों और आम जनता के बीच चर्चा का विषय रहा है कि क्या वह वाकई एक कुशल शासक था या एक अकुशल सम्राट? आइए, इस विषय पर गहराई से विचार करते हैं।





औरंगजेब की प्रशासनिक दृष्टि

औरंगजेब को एक अनुशासित और मेहनती प्रशासक माना जाता है। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा। उसने विशाल मुगल साम्राज्य को कुशलता से चलाया, जिसमें उसने न्याय और राजस्व प्रणाली में सुधार किए। वह व्यक्तिगत रूप से प्रशासन के हर पहलू पर ध्यान देता था और अधिकारियों की निगरानी करता था। उसकी प्रशासनिक क्षमता की तुलना अक्सर शिवाजी और अन्य समकालीन शासकों से की जाती है।





धार्मिक नीतियां और प्रभाव

औरंगजेब की धार्मिक नीतियां उसके शासनकाल का सबसे विवादास्पद पहलू हैं। वह शियाओं, सिखों और हिंदुओं के प्रति कठोर था। उसने कई मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और गैर-मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लागू किया। इन नीतियों ने साम्राज्य में धार्मिक असंतोष और विद्रोह को जन्म दिया, जिससे उसकी राजनीतिक स्थिरता कमजोर हुई।





सैन्य कौशल और आर्थिक स्थिति

औरंगजेब का सैन्य कौशल निर्विवाद था। वह एक योग्य सेनापति था और उसने कई सैन्य अभियान चलाए, जिससे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। हालाँकि, उसकी महत्वाकांक्षी सैन्य नीतियों, विशेषकर दक्कन में लंबे समय तक चले युद्धों ने शाही खजाने पर भारी बोझ डाला। इन युद्धों के कारण साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और कृषि उत्पादन में कमी आई।





शाही कलात्मक परंपराओं पर प्रभाव

औरंगजेब कला और संगीत का विरोधी था। उसने संगीत और नृत्य को प्रतिबंधित कर दिया और शाही दरबार से चित्रकला को हटा दिया। इससे मुगल कला और संस्कृति का पतन हुआ, जो उसके पूर्ववर्तियों, विशेषकर शाहजहां और अकबर के शासनकाल में चरम पर थी।





इतिहासकारों की मिश्रित राय

इतिहासकार औरंगजेब को लेकर एकमत नहीं हैं। कुछ उसे एक कुशल प्रशासक मानते हैं जिसने साम्राज्य को एक विशाल भूभाग में संगठित किया, जबकि अन्य उसे एक कट्टरपंथी शासक के रूप में देखते हैं जिसने धार्मिक असहिष्णुता और आंतरिक कलह को बढ़ावा दिया।

• समर्थकों के तर्क: उसका अनुशासन, प्रशासनिक कौशल और सैन्य क्षमता उसे एक प्रभावी शासक बनाती है।

• विरोधियों के तर्क: उसकी धार्मिक कट्टरता, कला का विरोध और साम्राज्य की आर्थिक कमजोरी उसके अकुशल शासन का प्रमाण हैं।

निष्कर्ष रूप में, औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसकी नीतियों का मूल्यांकन करना जटिल है। वह एक ओर तो एक कठोर और सक्षम प्रशासक था, लेकिन दूसरी ओर उसकी धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य के पतन की नींव रखी। यह कहना मुश्किल है कि वह पूरी तरह कुशल था या अकुशल, क्योंकि उसके शासन में दोनों पहलुओं का मिश्रण था।