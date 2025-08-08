शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
  4. Netanyahu says Israel wants to take control of all of Gaza
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :यरूशलम , शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (00:49 IST)

नेतन्याहू के नए प्लान का खुलासा, क्या खत्म होने वाली है जंग, गाजा पर कब्जा नहीं करेगा इजराइल

netanyahu
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि इजराइल गाजा पर कब्जा या उसका विलय नहीं करना चाहता और इसका एकमात्र उद्देश्य हमास को खत्म करना तथा क्षेत्र और एक अस्थायी सरकार को सौंपना है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इजराइल जल्द से जल्द युद्ध समाप्त करके गाजा की सुरक्षा का नियंत्रण अपने जिम्मे लेना चाहता है। भारतीय पत्रकारों के एक समूह के साथ बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में 20 लाख टन से अधिक खाद्य सामग्री भेजी गई थी, लेकिन आपूर्ति रोक दी गई।
 
नेतन्याहू ने यह टिप्पणी गाजा में मानवीय संकट को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी सरकार की बढ़ती आलोचना के बीच की है। गाजा में पिछले 22 महीने में इजराइली सैन्य हमलों में लगभग 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है।
 
सात अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1,200 लोगों की मौत के बाद इजराइल ने गाजा में युद्ध छेड़ दिया था। हमास ने 251 लोगों को बंधक भी बना लिया था। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पर कब्जा करने या उसका विलय करने की हमारी योजना नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य हमास का खात्मा करना, हमारे बंधकों को वापस लाना और फिर गाजा को अस्थायी सरकार को सौंपना है। उन्होंने कहा कि हम इसे (गाजा) फलस्तीन प्राधिकरण या हमास को कभी नहीं सौंपेंगे। हम हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराएंगे। हम सुरक्षा घेरा बनाएंगे।
नेतन्याहू ने कहा कि हम बहुत जल्द युद्ध खत्म करना चाहते हैं। यह बहुत तेजी से होगा। अगर हमास हार मानकर हथियार डाल दे और बंधकों को रिहा कर दे तो यह कल खत्म हो जाएगा। यहां तक कि फलस्तीनी भी गाजा में हमास से लड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा को असैन्यकृत क्षेत्र बनाना चाहता है।
 
उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द युद्ध खत्म होते देखना चाहते हैं। हम युद्ध जीतने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। गाजा में भोजन और दवा की कमी को लेकर इजराइल पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, नेतन्याहू ने इस आलोचना को खारिज कर दिया।
 
उन्होंने दावा किया कि हमने 20 लाख टन से अधिक खाद्य सामग्री की आपूर्ति की है। हालांकि, आपूर्ति रोक दी गई। हमने खाद्य सामग्री से लदे हुए हजारों ट्रकों को गाजा जाने दिया।  नेतन्याहू ने कहा कि मैंने ट्रकों के लिए पारगमन मार्ग खोलने का निर्णय लिया। समस्या वितरण को लेकर रही है। हमास ने मानवीय संकट पैदा किया है। एक सवाल के जवाब में, नेतन्याहू ने कहा कि वह जल्द ही भारत आना चाहेंगे।
 
उन्होंने कहा कि भारत-इजराइल सहयोग को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना और आतंकवाद का मुकाबला करना शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बारे में, उन्होंने कहा कि शुल्क के मुद्दे को सुलझाना दोनों देशों के हित में होगा। (भाषा)
Edited by : Sudhir Sharma
क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगे

क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगेअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को फंड मिल रहा है। भारत ने ट्रंप के फैसले आपत्ति जताई और कहा कि देश के हित में किसी दबाव के आगे भारत झुकेगा नहीं। अब इस पर चीन का बयान भी सामने आया है।

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाश

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाशअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले की भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश भी आलोचना कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने पर भारत को चीन का साथ भी मिला है। चीन ने इस कदम को व्यापारिक उपायों का दुरुपयोग करार देते हुए अमेरिका की कड़ी आलोचना की है।

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियन

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियनकनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर गुरुवार को एक बार फिर फायरिंग हुर्अ। यह उनके कैफे पर हमले की दूसरी घटना है। सोशल मीडिया पर सामने आए हमले के कथित वीडियो में कम से कम 25 गोलियों की आवाज सुनाई दी। अब तक कपिल शर्मा ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन उनके स्टाफ और परिवार की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है।

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीके

पतियों की हत्‍याओं में क्रिएटिव हुईं पत्‍नियां, यूट्यूब और फिल्‍मों से सीख रहीं खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीकेनींद की गोलियां और कीटनाशक का इस्‍तेमाल, पुलिस से बचने के लिए हत्‍याओं के नए नए गुर सीख रहीं कातिल पत्‍नियां

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍या

राजस्‍थान के झुंझुनू में सनकी ने कुत्‍तों पर बरसाई गोलियां, 25 कुत्‍तों की गोली मारकर हत्‍याराजस्थान के झुंझुनू जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यहां नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव में एक सनकी युवक ने बंदूक लेकर 25 से ज्‍यादा बेजबान कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी।

क्‍यों होते हैं युद्ध, RSS चीफ भागवत ने बताया कारण

क्‍यों होते हैं युद्ध, RSS चीफ भागवत ने बताया कारणRSS chief Mohan Bhagwat News : राष्ट्रीय स्वयंसेवक (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने बृहस्पतिवार को कहा कि कट्टरता क्रोध और घृणा पैदा करती है, जिससे झगड़े और युद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी समस्याओं का मूल कारण मानव स्वभाव की 5 या 6 प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों को बदलने के लिए भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। भागवत ने कहा कि व्यक्ति को सभी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए।

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाश

भारत को मिला चीन का साथ, टैरिफ बढ़ाने पर भड़का, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया बदमाशअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले की भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश भी आलोचना कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने पर भारत को चीन का साथ भी मिला है। चीन ने इस कदम को व्यापारिक उपायों का दुरुपयोग करार देते हुए अमेरिका की कड़ी आलोचना की है।

धराली आपदा : 274 लोगों को बचाया, 60 से ज्‍यादा लापता, रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन अब भी जारी

धराली आपदा : 274 लोगों को बचाया, 60 से ज्‍यादा लापता, रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन अब भी जारीUttarkashi Cloudburst News : भीषण बाढ़ से तबाह हुए उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में जारी बचाव अभियान ने बृहस्पतिवार को मौसम सुधरने के साथ ही रफतार पकड़ी और जिले में विभिन्न जगहों पर फंसे हुए 270 से अधिक लोगों को वायुसेना के चिनूक और एमआई-17 हेलीकॉप्टरों की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा गया। सेना ने कहा कि 50 से अधिक लोग और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 9 सैन्यकर्मी अब भी लापता हैं।

India and China : क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगे

India and China : क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगेअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को फंड मिल रहा है। भारत ने ट्रंप के फैसले आपत्ति जताई और कहा कि देश के हित में किसी दबाव के आगे भारत झुकेगा नहीं। अब इस पर चीन का बयान भी सामने आया है।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर फिर जा सकते हैं अमेरिका

पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर फिर जा सकते हैं अमेरिकाPakistani Army Chief Asim Munir News : पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस सप्ताह शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के लिए अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान के 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद यह मुनीर की अमेरिका की दूसरी यात्रा होगी। जून में मुनीर अमेरिका गए थे जहां उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोपहर का भोजन किया था। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने तेल समझौते सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका-पाकिस्तान सहयोग बढ़ाने की घोषणा की थी।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Webdunia
समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

