पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर फिर जा सकते हैं अमेरिका

Pakistani Army Chief Asim Munir News : पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस सप्ताह शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के लिए अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान के 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद यह मुनीर की अमेरिका की दूसरी यात्रा होगी। जून में मुनीर अमेरिका गए थे जहां उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोपहर का भोजन किया था। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने तेल समझौते सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका-पाकिस्तान सहयोग बढ़ाने की घोषणा की थी। यह यात्रा जुलाई के अंत में होगी।

समाचार पत्र ‘डॉन’ ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से अपनी खबर में बताया कि फील्ड मार्शल मुनीर इस हफ्ते अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ विचार-विमर्श के लिए अमेरिका में होंगे। सूत्रों ने अखबार को बताया कि यह यात्रा जुलाई के अंत में अमेरिकी सेंट्रल कमान के प्रमुख, जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला की पाकिस्तान यात्रा के बाद होगी। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour