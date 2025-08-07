अब ट्रंप ने दी कम्प्यूटर चिप्स पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी
100 percent tariff on computer chips:
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बुधवार को कहा कि वह कम्प्यूटर चिप्स (computer chips) पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में डिजिटल युग (digital age) को गति देने वाले प्रोसेसर पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों और दूसरे जरूरी उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं।
एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ बैठक में यह बोले ट्रंप :
ट्रंप ने एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टिम कुक के साथ बैठक के दौरान कहा कि हम चिप्स और सेमीकंडक्टर पर लगभग 100 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि लेकिन अगर आप अमेरिका में निर्माण कर रहे हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह घोषणा ट्रंप के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को शुल्क से अस्थायी छूट देने के 3 महीने से भी अधिक समय बाद आई है।
Edited by: Ravindra Gupta