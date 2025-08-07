गुरुवार, 7 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. PM Modi says, welfare of our farmers is the highest priority
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (10:18 IST)

ट्रंप के टैरिफ वार पर पीएम मोदी बोले, किसानों के हित के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार

PM Modi
PM Modi on Trump Tariff : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों का हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मुझे किसानों के हितों की रक्षा की कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं इसके लिए तैयार हूं। ALSO READ: भारत पर आज से 25 फीसदी टैरिफ, ट्रंप ने फिर दी धमकी, आखिर क्या चाहते हैं अमेरिकी राष्‍ट्रपति?
 
प्रधानमंत्री ने ट्रंप टैरिफ का जिक्र किए बगैर कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशु पालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशु पालकों के लिए आज भारत तैयार है।
 
उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाने के लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। ALSO READ: बिना एक भी रुपया लगाए भारत से हजारों करोड़ कमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप
 
पीएम मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10 हजार FPOs के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। e-NAM की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी हुई है।
 
उन्होंने कहा कि हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 district को चुना गया है, जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर, किसानों को आर्थिक मदद देकर, खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डर

Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डरWhat is the mystery of Kalpa Kedar : धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बीच एक रहस्यमयी कहानी सामने आई है। रौद्र रूप में आए मलबे में ऐतिहासिक शिव मंदिर भी दब गया है। इस मंदिर का नाम कल्प केदार है। इसे लेकर कई तरह की कहानियां सामने आई हैं। मंदिर का वास्तु शिल्प केदारनाथ धाम की तरह है।

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदम

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदमभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बताया कि वह जमा खाता या सेफ डिपॉजिट लॉकर के ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी के दावे के निपटान के लिए मानक प्रक्रिया बनाने के लिए जल्द ही नियम जारी करेगा। जमा खातों और सेफ डिपॉजिट लॉकर में नॉमिनी का प्रावधान इसलिए है कि ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को दावा निपटान या सामान लेने में कम से कम परेशानी हो।

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभ

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभInsurance for railway passengers for 45 paise: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बुधवार को कहा कि यात्री ई-टिकट खरीदते समय सभी करों सहित 45 पैसे का प्रीमियम देकर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। लोकसभा में रेल यात्रा बीमा से संबंधित प्रश्नों के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि सभी यात्री ऑनलाइन या आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कर सकते हैं।

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में वह आज भी जिंदा है। हाल ही में हरियाणा के डबवाली में स्थापित सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की। सिद्धू मूसेवाला की ये मूर्ति जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल ही स्थापित की थी।

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाह

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाहWhatsapp's new security feature: त्वरित संदेश मंच व्हॉट्सएप (WhatsApp) ने एक नया 'सेफ्टी ओवरव्यू' (Safety Overview) फीचर पेश किया है, जो उपयोगकर्ताओं को उन ग्रुप (Group) के बारे में सतर्क करेगा जिनमें उन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने जोड़ा है। व्हॉट्सएप ने एक बयान में कहा कि इस टूल के जरिए उपयोगकर्ता को संबंधित ग्रुप के बारे में अहम जानकारी और सुरक्षित बने रहने से जुड़े सुझाव भी मिलेंगे।

और भी वीडियो देखें

पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड मामले में वांछित 2 इनामी अभियुक्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड मामले में वांछित 2 इनामी अभियुक्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारJournalist murder case: सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई (Raghavendra Bajpai) की हत्या के मामले में वांछित 1-1 लाख रुपए के इनामी 2 अभियुक्तों को गुरुवार सुबह विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार (arrest) कर लिया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकुर अग्रवाल ने एक बयान में कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड मामले के वांछित 2 अभियुक्त हरदोई-सीतापुर की सीमा से होकर गुजरने वाले हैं। इस पर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम रवाना की गई।

LIVE: सीतापुर में मुठभेड़, पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार

LIVE: सीतापुर में मुठभेड़, पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तारLatest News Today Live Updates in Hindi : सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई की हत्या के मामले में वांछित 2 अभियुक्तों को गुरुवार सुबह एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पल पल की जानकारी...

Weather Updates: उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जानें अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

Weather Updates: उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जानें अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसमWeather Updates: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही के मंजर ने 2013 की केदारनाथ आपदा की दर्दनाक यादें फिर से ताजा कर दीं। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने के बाद आई तबाही ने सबकुछ लील लिया। उत्तराखंड में आज के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटे भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। आईएमडी ने अन्य राज्यों में भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है।

रूस से क्या और कितना खरीद रहे हैं भारत, यूरोप और अमेरिका

रूस से क्या और कितना खरीद रहे हैं भारत, यूरोप और अमेरिकाअमेरिका, यूरोपीय संघ और नाटो के देश नहीं चाहते हैं कि भारत, रूस से कच्चा तेल खरीदे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत की इस खरीद को रूसी युद्ध मशीन में पैसा लगाना कहते हैं।

भारत पर आज से 25 फीसदी टैरिफ, ट्रंप ने फिर दी धमकी, आखिर क्या चाहते हैं अमेरिकी राष्‍ट्रपति?

भारत पर आज से 25 फीसदी टैरिफ, ट्रंप ने फिर दी धमकी, आखिर क्या चाहते हैं अमेरिकी राष्‍ट्रपति?Trump Tariff : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत, रूस से तेल खरीद के मामले में चीन के बहुत करीब है और उसे 50 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। ट्रंप प्रशासन ने पिछले सप्ताह ही भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी जो 7 अगस्त से प्रभावी हो गया है। अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 21 दिनों बाद यानी 27 अगस्त से प्रभावी होगा। उन्होंने संकेत दिया कि आपको और भी सख्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com