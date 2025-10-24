CM योगी ने UP में 'जीरो पावर्टी अभियान' को मिशन के रूप में संचालित करने का लिया संकल्प

- 'जीरो पावर्टी अभियान' के दूसरे चरण में पीएम उज्ज्वला और अटल आवासीय जैसी योजनाओं पर फोकस

- अभियान के दूसरे चरण में पीएम उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन, जलजीवन मिशन, विद्युत कनेक्शन का लाभ दिलाने पर जोर

- गरीब परिवारों को ऊर्जा, स्वच्छता, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है अभियान का उद्देश्य

- प्रथम चरण में ओल्ड एज पेंशन, पीएम सम्मान निधि, जनआरोग्य योजना और विडो पेंशन जैसी 7 योजनाओं से किया आच्छादित

Chief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 'जीरो पावर्टी अभियान' को एक मिशन के रूप में संचालित करने का संकल्प लिया है। उनके विजन का लक्ष्य स्पष्ट है- राज्य के हर गरीब परिवार को सरकारी योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ दिलाना, ताकि कोई भी परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। इसके तहत पहले चरण में जहां सात प्रमुख योजनाओं (राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना) के माध्यम से चिन्हित परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, वहीं अब दूसरा चरण और अधिक व्यापक होने जा रहा है।





हर गरीब को सम्मानजनक जीवन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 'जीरो पावर्टी' केवल योजना न रहे, बल्कि एक सामाजिक संकल्प बन जाए। उनका स्पष्ट संदेश है कि यह अभियान न सिर्फ लाभ पहुंचाने का प्रयास है, बल्कि 'गरीबी के चक्र को स्थाई रूप से तोड़ने' का एक मॉडल है, जो उत्तर प्रदेश को गरीबीमुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित होगा।





योजनाओं का मिलेगा लाभ तो जीवन होगा खुशहाल

दूसरे चरण में अटल आवासीय योजना भी अभियान का अहम हिस्सा है। इसके तहत निराश्रित बच्चों को सुरक्षित आवासीय शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कमजोर वर्ग की बालिकाओं को उनके विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।





साथ ही सभी पात्र परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन दिए जाने पर भी जोर है, ताकि घरेलू महिलाएं सेफ कुकिंग फ्यूल का उपयोग सुनिश्चित कर सकें। वहीं एसबीएम ग्रामीण के तहत सभी हाउसहोल्ड में सैनिटरी टॉयलेट्स की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में स्वच्छ पेयजल और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन योजना के अंतर्गत समस्त पात्रों को रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करने का लक्ष्य है।

गरीबी की पहचान और समग्र सुधार

यह मॉडल 'डेमोग्रॉफी, असेट ओनरशिप और एजूकेशन एंड एंप्लॉयबिलिटी' के तीन स्तंभों पर आधारित है, जो गरीबी के मूल कारणों को दूर करने की दिशा में ठोस कदम है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर के सभी अधिकारी इस अभियान को अपनी जिम्मेदारी समझें और 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करें।

Edited By : Chetan Gour