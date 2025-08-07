गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 6 अगस्त 2025 (23:59 IST)

बिना एक भी रुपया लगाए भारत से हजारों करोड़ कमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। अब उन्होंने 25 प्रतिशत टैरिफ भारत पर लगाया है। इससे पहले ट्रंप ने 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकॉनमी' कह चुके हैं। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वे भारत में एक भी पैसा लगाए बगैर हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं।
हैरान करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत में इस कारोबार के लिए न तो जमीन खरीदनी पड़ती है, न खुद किसी प्रोजेक्ट में कोई पैसा लगाना पड़ता है और न ही कंस्ट्रक्शन के कामों की माथापच्ची ही करनी पड़ती है। सिर्फ लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 'ट्रंप' का नाम बेचता है और इतने से उन्हें 3 से 5 प्रतिशत की बैठे-बैठे आमदनी हो जाती है।
इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार  ट्रंप को यह कमाई भारत के रियल एस्टेट कारोबार से हो रही है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन भारतीय डेवलपर्स को 'ट्रंप' नाम का इस्तेमाल करने के लिए फीस और बिक्री में से हिस्सेदारी लेता है, जिससे उसे बिना एक पैसा लगाए बहुत मोटी कमाई हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 2024 में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को भारतीय प्रोजेक्ट से 12 मिलियन डॉलर की कमाई हुई। इसमें से 10 मिलियन डॉलर तो उसे मुंबई के सिर्फ एक टावर के बनाने में मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इंडिया पोर्टफोलियो को हाई-मार्जिन और जीरो-इंवेस्टमेंट मॉडल पर खड़ा किया है।  Edited by : Sudhir Sharma
Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डर

Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डरWhat is the mystery of Kalpa Kedar : धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बीच एक रहस्यमयी कहानी सामने आई है। रौद्र रूप में आए मलबे में ऐतिहासिक शिव मंदिर भी दब गया है। इस मंदिर का नाम कल्प केदार है। इसे लेकर कई तरह की कहानियां सामने आई हैं। मंदिर का वास्तु शिल्प केदारनाथ धाम की तरह है।

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदम

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदमभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बताया कि वह जमा खाता या सेफ डिपॉजिट लॉकर के ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी के दावे के निपटान के लिए मानक प्रक्रिया बनाने के लिए जल्द ही नियम जारी करेगा। जमा खातों और सेफ डिपॉजिट लॉकर में नॉमिनी का प्रावधान इसलिए है कि ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को दावा निपटान या सामान लेने में कम से कम परेशानी हो।

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभ

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभInsurance for railway passengers for 45 paise: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बुधवार को कहा कि यात्री ई-टिकट खरीदते समय सभी करों सहित 45 पैसे का प्रीमियम देकर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। लोकसभा में रेल यात्रा बीमा से संबंधित प्रश्नों के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि सभी यात्री ऑनलाइन या आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कर सकते हैं।

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में वह आज भी जिंदा है। हाल ही में हरियाणा के डबवाली में स्थापित सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की। सिद्धू मूसेवाला की ये मूर्ति जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल ही स्थापित की थी।

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाह

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाहWhatsapp's new security feature: त्वरित संदेश मंच व्हॉट्सएप (WhatsApp) ने एक नया 'सेफ्टी ओवरव्यू' (Safety Overview) फीचर पेश किया है, जो उपयोगकर्ताओं को उन ग्रुप (Group) के बारे में सतर्क करेगा जिनमें उन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने जोड़ा है। व्हॉट्सएप ने एक बयान में कहा कि इस टूल के जरिए उपयोगकर्ता को संबंधित ग्रुप के बारे में अहम जानकारी और सुरक्षित बने रहने से जुड़े सुझाव भी मिलेंगे।

4 माह में बारिश और आकाशीय बिजली से कितने लोगों की हुई मौत, सरकार ने राज्‍यसभा में दिया यह जवाब

4 माह में बारिश और आकाशीय बिजली से कितने लोगों की हुई मौत, सरकार ने राज्‍यसभा में दिया यह जवाबसरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 1,626 लोगों की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के 50 जिलों के लिए 186.78 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय वाली 'वज्रपात सुरक्षा शमन परियोजना’ को मंजूरी दी है।

Indore : लव जिहाद मामले में फरार कांग्रेस पार्षद, चिंटू चौकसे बोले- अनवर कादरी को सरेंडर कर देना चाहिए

Indore : लव जिहाद मामले में फरार कांग्रेस पार्षद, चिंटू चौकसे बोले- अनवर कादरी को सरेंडर कर देना चाहिएIndore Madhya Pradesh News : इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बुधवार को कहा कि ‘लव जिहाद’ के वित्त पोषण के मामले में करीब दो महीने से फरार कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। पार्षद की गिरफ्तारी पर 20000 रुपए का इनाम घोषित है। नेता प्रतिपक्ष ने हालांकि यह आरोप भी लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कादरी को ‘लव जिहाद’ मामले में फंसाया है। चौकसे, कांग्रेस के नेता हैं।

Delhi : अन्यायपूर्ण, अनुचित और असंगत, डोनाल्ड ट्रैप के टैरिफ बढ़ाने पर भारत क्या लेगा एक्शन

Delhi : अन्यायपूर्ण, अनुचित और असंगत, डोनाल्ड ट्रैप के टैरिफ बढ़ाने पर भारत क्या लेगा एक्शनभारत ने भारतीय वस्तुओं पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाने के अमेरिका के कदम को बुधवार को “अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण” करार दिया। नयी दिल्ली की यह तीखी प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ देर बाद आई, जिसके तहत पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत के रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने का हवाला देते हुए नया शुल्क लगाने की बात कही गई है।

डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगाया कितना टैरिफ, भारत पर सबसे ज्यादा

डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगाया कितना टैरिफ, भारत पर सबसे ज्यादा50 percent tariff on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की दर 25 से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी है। इसकी धमकी उन्होंने मंगलवार को दी थी कि वे 24 घंटे के भीतर भारत पर टैरिफ बढ़ा देंगे। इसके साथ भारत उन देशों में शुमार हो गया है, जिन पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है।

गजब की खूबसूरत हैं पुतिन की 'सीक्रेट बेटी', युद्ध का ‍करती है विरोध, पिता से करती हैं नफरत

गजब की खूबसूरत हैं पुतिन की 'सीक्रेट बेटी', युद्ध का ‍करती है विरोध, पिता से करती हैं नफरतPutins secret daughter Elizaveta: एलिजावेता क्रिवोनोगिख... यह नाम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह रूस के राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी हैं। हालांकि क्रेमलिन हमेशा इस बात से इंकार करता रहा है कि एलिजावेता पुतिन की बेटी हैं। उनके जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम नहीं है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
