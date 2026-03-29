No Kings : ट्रंप और ईरान युद्ध के खिलाफ फूटा आक्रोश, सड़कों पर प्रदर्शन में उतरे लाखों लोग



ALSO READ: Welcome To Hell : अमेरिका के सैनिक भेजने पर ईरान ने कहा- नरक में आपका स्वागत है, अब शुरू होगा जमीनी युद्‍ध अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में ‘No Kings’ नाम से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की नीतियों और ईरान के साथ जारी युद्ध के खिलाफ किए गए। इस संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया है, ऊर्जा कीमतों में उछाल लाया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि, महंगाई और स्टैगफ्लेशन जैसी आशंकाओं को बढ़ा दिया है। San Diego में करीब 40 हजार लोग सड़कों पर उतरे, जबकि Washington, D.C. में लोग लिंकन मेमोरियल से नेशनल मॉल तक मार्च करते नजर आए। New York City में सिविल लिबर्टीज संगठनों ने ट्रंप प्रशासन पर लोगों को डराने का आरोप लगाया। वहीं Los Angeles में हालात तनावपूर्ण हो गए, जहां पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।

मिनेसोटा बना प्रदर्शन का केंद्र

अमेरिका के Minnesota राज्य में हजारों लोग एकजुट होकर ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लोगों ने इसे तानाशाही के खिलाफ आवाज बताया। ‘No Kings’ रैलियों के आयोजकों के अनुसार, जून में 50 लाख और अक्टूबर में 70 लाख लोग इन प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। इस बार करीब 90 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान जताया गया, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रसिद्ध अमेरिकी गायक Bruce Springsteen ने मिनेसोटा के सेंट पॉल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। उन्होंने Streets of Minneapolis” गीत गाया, जिसे उन्होंने संघीय एजेंटों द्वारा हुई गोलीबारी की घटनाओं के विरोध में लिखा था।

इन देशों में भी हुए प्रदर्शन

अमेरिका के अलावा इटली, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। Rome में हजारों लोगों ने मार्च किया, जबकि लंदन और पेरिस में भी लोगों ने नस्लवाद और युद्ध के खिलाफ नारे लगाए। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता Abigail Jackson ने इन प्रदर्शनों को 'वामपंथी फंडिंग नेटवर्क' का नतीजा बताया और कहा कि इन्हें आम जनता का ज्यादा समर्थन नहीं है। वहीं रिपब्लिकन नेताओं ने भी इन रैलियों की कड़ी आलोचना की। Edited by : Sudhir Sharma