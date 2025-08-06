डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगाया कितना टैरिफ, भारत पर सबसे ज्यादा

50 percent tariff on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की दर 25 से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी है। इसकी धमकी उन्होंने मंगलवार को दी थी कि वे 24 घंटे के भीतर भारत पर टैरिफ बढ़ा देंगे। इसके साथ भारत उन देशों में शुमार हो गया है, जिन पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। जहां तक रूस और ईरान से तेल खरीदने की बात है तो वह चीन भी खरीदता है, लेकिन ट्रंप के दबाव के आगे नहीं झुका और बाद में ट्रंप ने टैरिफ 145 से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया। संभवत: ट्रंप इस बात का बुरा मान गए कि भारत ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया ट्रंप ने ही भारत-पाक युद्ध रुकवाया था। ट्रंप यह बात 30 से ज्यादा बार यह दावा कर चुके हैं।