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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :भोपाल , रविवार, 29 मार्च 2026 (12:46 IST)

MP में महावीर जयंती की छुट्टी बदली, 31 की जगह 30 मार्च को रहेगा शासकीय अवकाश

Madhya Pradesh Mahavir Jayanti holiday
मध्यप्रदेश में महावीर जयंती के अवकाश को लेकर सस्पेंस था। मध्यप्रदेश सरकार ने महावीर जयंती के अवकाश को बदल दिया है। 31 मार्च की जगह 30 मार्च को शासकीय अवकाश रहेगा। भोपाल कलेक्टर ने आदेश दिया है कि भोपाल में 30 मार्च को अवकाश रहेगा।

भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर 31 मार्च की जगह 30 मार्च को सरकारी छुट्‌टी घोषित करने की मांग की थी। सरकार के पास कुछ ऐसे भी सुझाव आए थे कि शासकीय अवकाश को यथावत 31 मार्च को ही रखा जाए।  Edited by : Sudhir Sharma 
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