अयोध्या में ठेले पर प्रसाद बेचने वाले पर सिपाही की बर्बरता, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में अधिकारी

Ayodhya News: राम नगरी अयोध्या में एक पुलिसकर्मी की बर्बरता के चलते पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। राम जन्मभूमि थाना के अंतर्गत श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार के पास ठेले पर गरीब युवक प्रसाद बेच रहा था, जिसकी वहीं ड्‍यूटी पर तैनात सिपाही ने पिटाई कर दी। पहले तो सिपाही की युवक से बहस हुई फिर उसने ठेले वाले को थप्पड़ जड़ दिया तथा डंडे से भी पिटाई की। जब सिपाही का इससे भी मन नहीं भरा तो उसने प्रसाद के ठेले को ही पलट दिया।

कौन है आरोपी सिपाही : पुलिसकर्मी की हरकत से ठेले वाले का हजारों रुपए का नुकसान हो गया। आरोपी सिपाही का नाम अनूप पांडेय है, जो कि राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात है। स्थानीय लोगों ने घटना का वीडियो बनाया। यह वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

क्या कहा एसपी त्रिपाठी ने : वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली राम जन्मभूमि के अंतर्गत सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक स्ट्रीट वेंडर से एक पुलिसकर्मी का विवाद सामने आया है।

त्रिपाठी ने कहा कि वीडियो को संज्ञान मे लेते हुए उक्त आरक्षी की पहचान की गई तो वह दूसरे जनपद से यहां श्रीराम जन्मभूमि में ड्यूटी पर तैनात था। उस आरक्षी के विरुद्‍ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित जनपद को रिपोर्ट प्रेषित की गई है। साथ ही उक्त आरक्षी की यहां सम्बद्धता समाप्त कर उसे उसके मूल जनपद वापस भेजा जा रहा है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala