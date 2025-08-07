मध्यप्रदेश में स्टांप ड्यूटी की मार, एफिडेविट के लिए 200 और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के लिए 5 हजार हुई स्टांप ड्यूटी

भोपाल। मध्यप्रदेश में महंगाई से जूझ रही जनता को अब शपथपत्र, पावर ऑफ एटॉनी, एग्रीमेंट, दान पत्र जैसे 12 दस्तावेजों के ज्यादा राशि चुकानी पड़ेगी। सरकार ने भारतीय स्टांप (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 के तहत कई कागजी प्रोसेस पर लगने वाला शुल्क को 100 फीसदी से लेकर 400 फीसदी तक बढ़ा दिया है। बुधवार को विधानसभा से भारतीय स्टाम्ग (मत्र संशोधन), जीएसटी (संशोधन), रजिस्ट्रीकरण और भारतीय स्टाम्प (मप्र द्वितीय संशोधन) विधेयक पारित कर दिए गए।





प्रदेश में अब शपथ पत्र बनवाने के लिए 50 रुपए की जगह 200 रुपए, संपत्ति खरीद के एग्रीमेंट पर 100 हजार की जगह 5000 रुपए की स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। वहीं 50 लाख तक का एग्रीमेंट के लिए 500 के बजाय 1000, रजिस्ट्री में सुधार के लिए 1000 हजार की जगह 5000, रिवॉल्वर और पिस्टल लाइसेंस की रिन्यूल के लिए 5000 की जगह 10 हजार की स्टॉप ड्यटी देनी पड़ेगी।





इसके साथ ही रजिस्ट्री अधिनियम में बदलाव किया गया है। अब होम लोन,कृषि ऋण खत्म होने पर बैंक को दस्तावेज ऑनलाइन भेजने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद अब पक्षकार को अब रजिस्ट्री दोबारा कराने की जरूरत नहीं होगीष अब पूरी प्रोसेस ई-फाइलिंग के जरिए की जाएगी. इसके लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 में बदलाव कर डीगंज की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।





कांग्रेस ने सरकार को घेरा-वहीं प्रदेश में स्टॉप ड्यटी में 400 फीसदी तक इजाफा किए जाने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि स्टांप ड्यूटी बढ़ाने से आम लोगों पर बोझ बढ़ेगा। प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जो लोग स्टांप ड्यूटी भरते हैं क्या उनसे अभिमत लिया। वहीं कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि इस विधेयक से आम लोगों की जेब खाली हो जाएगी।