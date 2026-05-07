गुरुवार, 7 मई 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. प्रेरक व्यक्तित्व
  4. rabindranath-tagore-jayanti-2026-12-interesting-facts-in-hindi
Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : गुरुवार, 7 मई 2026 (14:57 IST)

9 मई को है रवींद्रनाथ टैगोर जयंती 2026, पढ़ें गुरुदेव से जुड़ी 12 दिलचस्प बातें

Rabindranath Tagore
Rabindranath Tagore Jayanti: रवींद्रनाथ टैगोर (1861-1941 ई.) एक बंगाली बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत के साथ-साथ भारतीय कला को भी 'प्रासंगिक आधुनिकतावाद' के माध्यम से एक नया रूप दिया। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, उनका जन्म 7 मई 1861 को रहेगा जबकि बंगाली कैलेंडर के अनुसार 9 मई को रहेगा। 
 

1. पच्चीशे बैशाख को मनाते हैं जयंती:

पश्चिम बंगाल में, रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती स्थानीय बंगाली कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में उनके माता-पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के घर हुआ था। बंगाली कैलेंडर के अनुसार, उनका जन्म वैशाख महीने के 25वें दिन, 1422 बंगाली संवत में हुआ था। वैशाख महीने का 25वां दिन, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में 8 मई या 9 मई को पड़ता है। हालांकि, अन्य राज्यों में रवींद्रनाथ टैगोर जयंती ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 मई को मनाई जाती है। कोलकाता में, टैगोर जयंती को 'पच्चीशे वैशाख' के नाम से जाना जाता है।
 

2. जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि

रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता के प्रसिद्ध 'जोड़ासाँको ठाकुरबाड़ी' में हुआ था। उनका परिवार न केवल समृद्ध था, बल्कि बौद्धिक रूप से भी बहुत उन्नत था। उनके पिता, महर्षि देबेंद्रनाथ ठाकुर, एक प्रख्यात दार्शनिक और ब्रह्म समाज के स्तंभ थे। बचपन से ही उन्हें घर में कला, संगीत और साहित्य का ऐसा वातावरण मिला, जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा की नींव रखी।
 

3. 'ठाकुर' से 'टैगोर' बनने का भाषाई सफर

शुरुआती दौर में उन्हें केवल 'रवींद्रनाथ ठाकुर' के नाम से ही पहचाना जाता था। 'टैगोर' शब्द उनके मूल उपनाम का कोई नया संस्करण नहीं, बल्कि 'ठाकुर' का आंग्ल रूपांतरण (Anglicized version) है। ब्रिटिश काल के दौरान, अंग्रेज अधिकारियों और लेखकों को बंगाली उपनामों के उच्चारण और वर्तनी में कठिनाई होती थी, जिसके कारण वे अपनी सुविधा के अनुसार नामों का अंग्रेजी लिप्यंतरण (Transliteration) कर देते थे।
 
उपनाम के विभिन्न अंग्रेजी स्वरूप
मूल शब्द 'ठाकुर' एक सम्मानजनक उपाधि है। अंग्रेजों ने इसे अपनी लेखनी में अलग-अलग तरह से ढाला:
Tagore (जो सबसे अधिक प्रचलित हुआ)
Tagor
Thakoor
रवींद्रनाथ के परिवार के अन्य सदस्य भी उस दौर में अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग स्पेलिंग का उपयोग करते थे।
 

4. नोबेल पुरस्कार और वैश्विक पहचान

रवींद्रनाथ के नाम के साथ 'Tagore' स्पेलिंग के स्थायी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण 1913 का नोबेल पुरस्कार था। जब उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विश्व का यह सर्वोच्च सम्मान मिला, तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया, नोबेल कमेटी और पश्चिमी प्रकाशकों ने 'Rabindranath Tagore' नाम का ही उपयोग किया। इस वैश्विक कवरेज ने 'टैगोर' उपनाम को पूरी दुनिया में उनकी स्थायी पहचान बना दिया।
 

5. नाम के प्रति स्वयं रवींद्रनाथ का दृष्टिकोण

स्वयं रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग को लेकर कभी कोई विशेष आग्रह या विरोध नहीं किया। उनके लिए 'ठाकुर' और 'टैगोर' दोनों ही उनके पारिवारिक मूल को दर्शाते थे। उन्होंने इस भाषाई बदलाव को सहजता से स्वीकार किया, क्योंकि यह किसी विशेष निर्णय के तहत नहीं बल्कि समय और अनुवाद की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम था।
 

6. वर्तमान प्रासंगिकता: क्षेत्रीय बनाम वैश्विक पहचान

आज भी रवींद्रनाथ की पहचान दो रूपों में समानांतर चलती है:
भारत और बंगाली समुदाय: यहाँ वे आज भी आत्मीयता के साथ 'रवींद्रनाथ ठाकुर' के नाम से पुकारे जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर: वैश्विक मंच पर वे हमेशा 'रवींद्रनाथ टैगोर' के रूप में विख्यात रहेंगे।
यह भाषाई रूपांतरण उस महान कवि की वैश्विक यात्रा का प्रतीक है, जिन्होंने बंगाल की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया के साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध किया।
 

7. परिचय और मानवतावादी दृष्टिकोण

रवींद्रनाथ टैगोर साहित्य, संगीत, कला और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा थे। वे एक मानवतावादी विचारक थे जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। उनका अटूट विश्वास था कि विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी।
 

8. विश्वव्यापी सम्मान और अद्वितीय उपलब्धि

टैगोर विश्व के संभवतः एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को दो अलग-अलग देशों ने अपना राष्ट्रगान बनाया। उनकी कुशाग्र बुद्धि ने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी साहित्य, दर्शन और संस्कृति को भी आत्मसात किया था। 1913 में उनकी कालजयी कृति 'गीतांजलि' के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे पूरे विश्व में विख्यात हुए।
 

9. प्रमुख उपन्यास और साहित्यिक कृतियाँ

टैगोर ने एक दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे, जिनमें मध्यम वर्गीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है।
गोरा: यह उपन्यास ब्रिटिश कालीन भारत की समस्याओं, राष्ट्रीयता, मानवता और हिंदू-ब्रह्म समाज के वैचारिक द्वंद्व को दर्शाता है। यह एक ईसाई संतान की कहानी है जो हिंदू परिवार में पलती है और सत्य जानने के बाद मानवीय संबंधों को सर्वोपरि मानने लगती है।
अन्य प्रमुख उपन्यास: 'चोखेर बाली' और 'घरे बाहिरे'।
 

10. काव्य, संगीत और चित्रकला

काव्य प्रतिभा: उन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 8 वर्ष की आयु में लिखी थी। उनकी कविताओं में प्रकृति से लेकर अध्यात्मवाद के विभिन्न रंग मिलते हैं।
रवींद्र संगीत: उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जो आज बांग्ला संस्कृति का अटूट हिस्सा हैं। उनके गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रभावित और मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं।
चित्रकला: जीवन के अंतिम पड़ाव में उनकी सृजनात्मकता चित्रकला के रूप में भी प्रकट हुई।
 

11. नाटकों में सांकेतिकता और बहुमुखी लेखन

टैगोर के नाटक अपनी सांकेतिकता के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है—चाहे वह कविता हो, कहानी, उपन्यास, नाटक या गीत—जिसमें उन्होंने अपनी सशक्त कलम का परिचय न दिया हो। उनकी रचनाओं के अंग्रेजी अनुवाद ने वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिभा को स्थापित किया।
 

12. प्रारंभिक जीवन, यात्राएं और महाप्रयाण

रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता के जोड़ासाँको में हुआ था। उन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में अपनी पहली लघुकथा प्रकाशित की। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और चीन जैसे कई देशों की यात्राएं कीं और भारतीय संस्कृति का संदेश फैलाया। मानवता की सेवा और साहित्य साधना करते हुए 7 अगस्त, 1941 को इस महान विभूति का देहावसान हो गया।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया फीचर टीम
अनुभवी लेखक, पत्रकार, संपादक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए गहन और विचारोत्तेजक आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Summer health tips: गर्मी में धूप से बचने के 10 प्रभावी उपाय

Summer health tips: गर्मी में धूप से बचने के 10 प्रभावी उपायSummer tips in Hindi: गर्मी के मौसम में धूप और तेज गर्मी से बचना बहुत जरूरी है, वरना तनाव, थकान, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यहां पाठकों की सुविधा हेतु 10 आसान और कारगर उपाय दिए जा रहे हैं:

डॉक्टर बोले: रोज 10 मिनट चलने से कम हो सकती हैं ये बीमारियां

डॉक्टर बोले: रोज 10 मिनट चलने से कम हो सकती हैं ये बीमारियांbrisk walking benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम जिम जाने या भारी कसरत के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का मानना है कि केवल 10 मिनट की तेज सैर या ब्रिस्क वॉकिंग अर्थात् तेज कदमों से चलना/तीव्र गति से टहलना भी आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

Summer Food: समर स्पेशल सत्तू के 5 हेल्दी और स्वादिष्ट व्यंजन

Summer Food: समर स्पेशल सत्तू के 5 हेल्दी और स्वादिष्ट व्यंजनSattu Healthy dishes: सत्तू मुख्य रूप से भुना हुआ चना या जौ से बनता है और इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देता है, पाचन सुधारता है और वजन नियंत्रण में मदद करता है। यहां सत्तू के हेल्दी और स्वादिष्ट 5 क्रिएटिव व्यंजन की रेसिपी प्रस्तुत हैं...

Summer Health: लू से बचना है? तो ये 5 'देसी ड्रिंक्स' हैं आपके रक्षक

Summer Health: लू से बचना है? तो ये 5 'देसी ड्रिंक्स' हैं आपके रक्षकBeat The Heat: गर्मी के मौसम में लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ये 5 देसी और ठंडक देने वाले ड्रिंक्स अपनाकर आप अपने शरीर को हाइड्रेट और refreshed रख सकते हैं। इन ड्रिंक्स को हमेशा ताजा बनाएं और ज्यादा शक्कर या आर्टिफिशियल फूड कलर को (artificial flavors avoid) अवॉइड करें।

Desi ghee in diet: वजन बढ़ाता नहीं घटाता है घी! बस खाने का तरीका सही होना चाहिए

Desi ghee in diet: वजन बढ़ाता नहीं घटाता है घी! बस खाने का तरीका सही होना चाहिएDesi ghee for health: देसी घी का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि इसे सही तरीके से खाया जाए। यदि आप इसे सही मात्रा और सही समय पर खाते हैं, तो यह न केवल आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद करेगा, बल्कि आपकी त्वचा, बालों, हृदय, पाचन तंत्र और मस्तिष्क को भी बेहतर बनाएगा।

और भी वीडियो देखें

9 मई को है रवींद्रनाथ टैगोर जयंती 2026, पढ़ें गुरुदेव से जुड़ी 12 दिलचस्प बातें

9 मई को है रवींद्रनाथ टैगोर जयंती 2026, पढ़ें गुरुदेव से जुड़ी 12 दिलचस्प बातेंRabindranath Tagore Jayanti: रवींद्रनाथ टैगोर (1861-1941 ई.) एक बंगाली बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत के साथ-साथ भारतीय कला को भी 'प्रासंगिक आधुनिकतावाद' के माध्यम से एक नया रूप दिया। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, उनका जन्म 7 मई 1861 को रहेगा जबकि बंगाली कैलेंडर के अनुसार 9 मई को रहेगा।

हंता वायरस क्या है? लक्षण, फैलने का तरीका और बचाव के जरूरी उपाय

हंता वायरस क्या है? लक्षण, फैलने का तरीका और बचाव के जरूरी उपायHantavirus: 5 मई को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि उसे एक लग्जरी क्रूज जहाज पर बहुत करीबी संपर्क में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हंता वायरस के संचरण के कई मामलों का संदेह है, जिसमें 3 मौतों सहित 7 पुष्ट या संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। यह खबर वायरल होने के बाद लोग हंता वायरस के बारे में सर्च करने लगे हैं। चलिए जानते हैं कि यह वायरस क्या है, कैसे फैलता और क्या है इससे बचने के उपाय।

Mothers Day 2026: मदर्स डे स्पेशल: वो 5 बातें जो हम अक्सर अपनी मां से कहना भूल जाते हैं

Mothers Day 2026: मदर्स डे स्पेशल: वो 5 बातें जो हम अक्सर अपनी मां से कहना भूल जाते हैं5 Things to say to Mom:मदर्स डे हर साल हमें यह याद दिलाता है कि हमारी मां का जीवन में कितना महत्व है। लेकिन अक्सर हम अपने व्यस्त जीवन में वे पांच छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं, जो अपनी मां को सीधे दिल से कहनी चाहिए। आज मदर्स डे 2026 के मौके पर यह सही समय है कि हम अपनी मां से वो सब कहें, जो हमारे दिल में है। यहां वे 5 बातें हैं, जो इस मदर्स डे आपको अपनी मां से जरूर कहनी चाहिए:

World Red Cross Day: मानवता और सेवा का प्रतीक विश्व रेडक्रॉस दिवस, जानें 2026 की थीम

World Red Cross Day: मानवता और सेवा का प्रतीक विश्व रेडक्रॉस दिवस, जानें 2026 की थीमRed Cross Day 8th May: विश्वभर में मानवता की सेवा के लिए समर्पित 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों स्वयंसेवकों के प्रति आभार व्यक्त करने का है जो बिना किसी स्वार्थ के आपदा, युद्ध और महामारी के समय लोगों की जान बचाते हैं।

Rabindranath Tagore Jayanti: रवींद्रनाथ टैगोर: साहित्य, संगीत और मानवता के महाशिल्पी

Rabindranath Tagore Jayanti: रवींद्रनाथ टैगोर: साहित्य, संगीत और मानवता के महाशिल्पीRabindranath Tagore biography: रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता, भारत में हुआ था। उनके पिता, महाराजा देवेंद्रनाथ टैगोर, एक धार्मिक और दार्शनिक व्यक्ति थे, जबकि माता शारदा देवी ने उनके व्यक्तित्व में संवेदनशीलता और सहानुभूति का बीजारोपण किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com