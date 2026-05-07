9 मई को है रवींद्रनाथ टैगोर जयंती 2026, पढ़ें गुरुदेव से जुड़ी 12 दिलचस्प बातें

Rabindranath Tagore Jayanti: रवींद्रनाथ टैगोर (1861-1941 ई.) एक बंगाली बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत के साथ-साथ भारतीय कला को भी 'प्रासंगिक आधुनिकतावाद' के माध्यम से एक नया रूप दिया। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, उनका जन्म 7 मई 1861 को रहेगा जबकि बंगाली कैलेंडर के अनुसार 9 मई को रहेगा।

1. पच्चीशे बैशाख को मनाते हैं जयंती:

पश्चिम बंगाल में, रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती स्थानीय बंगाली कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में उनके माता-पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के घर हुआ था। बंगाली कैलेंडर के अनुसार, उनका जन्म वैशाख महीने के 25वें दिन, 1422 बंगाली संवत में हुआ था। वैशाख महीने का 25वां दिन, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में 8 मई या 9 मई को पड़ता है। हालांकि, अन्य राज्यों में रवींद्रनाथ टैगोर जयंती ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 मई को मनाई जाती है। कोलकाता में, टैगोर जयंती को 'पच्चीशे वैशाख' के नाम से जाना जाता है।

2. जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि

रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता के प्रसिद्ध 'जोड़ासाँको ठाकुरबाड़ी' में हुआ था। उनका परिवार न केवल समृद्ध था, बल्कि बौद्धिक रूप से भी बहुत उन्नत था। उनके पिता, महर्षि देबेंद्रनाथ ठाकुर, एक प्रख्यात दार्शनिक और ब्रह्म समाज के स्तंभ थे। बचपन से ही उन्हें घर में कला, संगीत और साहित्य का ऐसा वातावरण मिला, जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा की नींव रखी।

3. 'ठाकुर' से 'टैगोर' बनने का भाषाई सफर

शुरुआती दौर में उन्हें केवल 'रवींद्रनाथ ठाकुर' के नाम से ही पहचाना जाता था। 'टैगोर' शब्द उनके मूल उपनाम का कोई नया संस्करण नहीं, बल्कि 'ठाकुर' का आंग्ल रूपांतरण (Anglicized version) है। ब्रिटिश काल के दौरान, अंग्रेज अधिकारियों और लेखकों को बंगाली उपनामों के उच्चारण और वर्तनी में कठिनाई होती थी, जिसके कारण वे अपनी सुविधा के अनुसार नामों का अंग्रेजी लिप्यंतरण (Transliteration) कर देते थे।

उपनाम के विभिन्न अंग्रेजी स्वरूप

मूल शब्द 'ठाकुर' एक सम्मानजनक उपाधि है। अंग्रेजों ने इसे अपनी लेखनी में अलग-अलग तरह से ढाला:

Tagore (जो सबसे अधिक प्रचलित हुआ)

Tagor

Thakoor

रवींद्रनाथ के परिवार के अन्य सदस्य भी उस दौर में अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग स्पेलिंग का उपयोग करते थे।

4. नोबेल पुरस्कार और वैश्विक पहचान

रवींद्रनाथ के नाम के साथ 'Tagore' स्पेलिंग के स्थायी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण 1913 का नोबेल पुरस्कार था। जब उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विश्व का यह सर्वोच्च सम्मान मिला, तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया, नोबेल कमेटी और पश्चिमी प्रकाशकों ने 'Rabindranath Tagore' नाम का ही उपयोग किया। इस वैश्विक कवरेज ने 'टैगोर' उपनाम को पूरी दुनिया में उनकी स्थायी पहचान बना दिया।

5. नाम के प्रति स्वयं रवींद्रनाथ का दृष्टिकोण

स्वयं रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग को लेकर कभी कोई विशेष आग्रह या विरोध नहीं किया। उनके लिए 'ठाकुर' और 'टैगोर' दोनों ही उनके पारिवारिक मूल को दर्शाते थे। उन्होंने इस भाषाई बदलाव को सहजता से स्वीकार किया, क्योंकि यह किसी विशेष निर्णय के तहत नहीं बल्कि समय और अनुवाद की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम था।

6. वर्तमान प्रासंगिकता: क्षेत्रीय बनाम वैश्विक पहचान

आज भी रवींद्रनाथ की पहचान दो रूपों में समानांतर चलती है:

भारत और बंगाली समुदाय: यहाँ वे आज भी आत्मीयता के साथ 'रवींद्रनाथ ठाकुर' के नाम से पुकारे जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर: वैश्विक मंच पर वे हमेशा 'रवींद्रनाथ टैगोर' के रूप में विख्यात रहेंगे।

यह भाषाई रूपांतरण उस महान कवि की वैश्विक यात्रा का प्रतीक है, जिन्होंने बंगाल की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया के साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध किया।

7. परिचय और मानवतावादी दृष्टिकोण

रवींद्रनाथ टैगोर साहित्य, संगीत, कला और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा थे। वे एक मानवतावादी विचारक थे जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। उनका अटूट विश्वास था कि विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी।

8. विश्वव्यापी सम्मान और अद्वितीय उपलब्धि

टैगोर विश्व के संभवतः एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को दो अलग-अलग देशों ने अपना राष्ट्रगान बनाया। उनकी कुशाग्र बुद्धि ने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी साहित्य, दर्शन और संस्कृति को भी आत्मसात किया था। 1913 में उनकी कालजयी कृति 'गीतांजलि' के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे पूरे विश्व में विख्यात हुए।

9. प्रमुख उपन्यास और साहित्यिक कृतियाँ

टैगोर ने एक दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे, जिनमें मध्यम वर्गीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है।

गोरा: यह उपन्यास ब्रिटिश कालीन भारत की समस्याओं, राष्ट्रीयता, मानवता और हिंदू-ब्रह्म समाज के वैचारिक द्वंद्व को दर्शाता है। यह एक ईसाई संतान की कहानी है जो हिंदू परिवार में पलती है और सत्य जानने के बाद मानवीय संबंधों को सर्वोपरि मानने लगती है।

अन्य प्रमुख उपन्यास: 'चोखेर बाली' और 'घरे बाहिरे'।

10. काव्य, संगीत और चित्रकला

काव्य प्रतिभा: उन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 8 वर्ष की आयु में लिखी थी। उनकी कविताओं में प्रकृति से लेकर अध्यात्मवाद के विभिन्न रंग मिलते हैं।

रवींद्र संगीत: उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जो आज बांग्ला संस्कृति का अटूट हिस्सा हैं। उनके गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रभावित और मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं।

चित्रकला: जीवन के अंतिम पड़ाव में उनकी सृजनात्मकता चित्रकला के रूप में भी प्रकट हुई।

11. नाटकों में सांकेतिकता और बहुमुखी लेखन

टैगोर के नाटक अपनी सांकेतिकता के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है—चाहे वह कविता हो, कहानी, उपन्यास, नाटक या गीत—जिसमें उन्होंने अपनी सशक्त कलम का परिचय न दिया हो। उनकी रचनाओं के अंग्रेजी अनुवाद ने वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिभा को स्थापित किया।

12. प्रारंभिक जीवन, यात्राएं और महाप्रयाण

रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता के जोड़ासाँको में हुआ था। उन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में अपनी पहली लघुकथा प्रकाशित की। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और चीन जैसे कई देशों की यात्राएं कीं और भारतीय संस्कृति का संदेश फैलाया। मानवता की सेवा और साहित्य साधना करते हुए 7 अगस्त, 1941 को इस महान विभूति का देहावसान हो गया।