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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (14:58 IST)

इंदौर में रेस्त्रां संचालक के बेटे ने बेरहमी से मारा, क्षत-विक्षत हालत में ट्रैक पर मिला शव, नोच रहे थे आवारा कुत्ते

In Indore
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (14:58 IST)
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बाणगंगा थाना क्षेत्र में रेस्त्रां संचालक के बेटे ने बुजुर्ग कर्मचारी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस को मृतक का शव रेलवे ट्रैक के समीप मिला। शव बुरी तरह से क्षत-विक्षत हालत में था। पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद आरोपी ने अपनी मां को फोन कर घटना की जानकारी दी और उसने चोरी की शंका में हत्या करना बताया था।

पुलिस के मुताबिक सागर निवासी 55 वर्षीय श्रीराम पुत्र प्रभुसिंह राजपूत शिवकंठ नगर में रहता था और दीपमाला ढाबा के समीप लक्ष्मीनारायण भाटी के रुचि रेस्त्रां में काम करता था। शाम को श्रीराम का शव रेस्त्रां से करीब ढाई किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक के समीप पड़ा मिला। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली एक महिला ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। शव को आवारा कुत्ते नोच रहे थे।

पुलिस ने आसपास छानबीन की तो श्रीराम की जानकारी मिली। शाम को पुलिस ने आरोपित के पिता लक्ष्मीनारायण को हिरासत में ले लिया। आरोपी के पिता ने पूछताछ में बताया कि उसके बेटे राहुल ने चाकू मारकर श्रीराम की हत्या की है। वह उस पर रेस्त्रां में चोरी करने का शक करता था। पुलिस ने राहुल की मां से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि घटना के बाद राहुल ने फोन कर कहा था कि उसने रेस्त्रां में काम करने वाले श्रीराम को मार दिया है।
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