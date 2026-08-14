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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (17:23 IST)

इंदौर के आसपास घूमने के लिए ये हैं 5 बेस्ट पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट, वीकेंड पर जरूर बनाएं प्लान

indore tourist spot
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (17:34 IST)
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15 अगस्त की छुट्टी के अवसर पर यदि इंदौरी लोग घूमने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ इंदौर और उसके आसपास के प्रमुख पिकनिक स्पॉट्स एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है।
 

1. प्राकृतिक सौंदर्य, झरने और एडवेंचर (Nature & Waterfalls)

पातालपानी जलप्रपात (35 किमी): 300 फीट की ऊंचाई से गिरता प्रसिद्ध झरना, घने जंगल और ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक।
तिंछा फॉल (25 किमी): ऊंचाई से गिरते झरने का प्राकृतिक नजारा; पिकनिक के लिए इंदौरवासियों की पसंदीदा जगह।
जाम गेट (55 किमी): पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक द्वार, जहाँ से वादियों, कोहरे और सूर्योदय (Sunrise) का अद्भुत दृश्य दिखता है।
हत्यारी खोह (30 किमी): गहरी घाटियाँ और प्राकृतिक झरने (यहाँ सावधानी और सुरक्षा निर्देशों का पालन जरूरी है)।
चोरल डैम (45 किमी): शांत पानी और पहाड़ियों से घिरा जलाशय, जहाँ बोटिंग और पिकनिक का आनंद लिया जा सकता है।
 

2. वन्यजीव और इको-टूरिज्म (Wildlife & Ecotourism)

रालामंडल अभयारण्य (12-15 किमी): शहर के करीब स्थित छोटा वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ ट्रैकिंग, प्राचीन शिकारगाह (वॉच टॉवर), हिरण और नीलगाय देखे जा सकते हैं।
गुलावत / लोटस वैली (35 किमी): एक विशाल झील जहाँ लाखों कमल के फूल खिलते हैं।
 

3. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल (Heritage & History)

मांडू / मांडवगढ़ (90 किमी): विंध्याचल की पहाड़ियों पर बसा ऐतिहासिक शहर; जहाज महल, रानी रूपमती महल और हिंडोला महल यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं।
देवास टेकरी (35 किमी): पहाड़ी पर स्थित माताजी का प्रसिद्ध मंदिर; पिकनिक के साथ-साथ ट्राम/रोपवे का आनंद भी ले सकते हैं।
 

4. धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल (Religious & Spiritual)

उज्जैनी - नर्मदा-क्षिप्रा संगम (इंदौर के पास): पवित्र नदियों का संगम स्थल जहाँ स्नान के लिए सुंदर घाट बने हैं।
छोटा अमरनाथ / खोदरा महादेव (55 किमी): विंध्याचल पर्वतमाला के बीच स्थित गुफा मंदिर, जहाँ प्राकृतिक रूप से शिवलिंग पर जल रिसता है।
गंगा महादेव मंदिर (धार जिला): प्राकृतिक झरने के बीच स्थित सुंदर मंदिर और पिकनिक स्पॉट।
नेमावर (110 किमी): नर्मदा नदी के किनारे स्थित पांडवकालीन प्राचीन शिव मंदिर और नर्मदा का नाभि स्थल।
 

5. फैमिली पिकनिक, एम्यूजमेंट और वाटर पार्क (Family & Entertainment)

थीम व एग्रो पार्क: तफरीह एग्रो पार्क, सोमानीपुरम, चोखी ढाणी, नखराली ढाणी (पारंपरिक भोजन, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और मनोरंजन)।
वाटर व एम्यूजमेंट पार्क: मयंक ब्लू वाटर पार्क, शेल सिटी, क्रिसेंट वाटर एंड एम्यूजमेंट पार्क।
हनुमंतिया द्वीप: इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर पर स्थित वाटर स्पोर्ट्स और जल महोत्सव के लिए प्रसिद्ध एडवेंचर स्पॉट।

यात्रा सुझाव (Quick Tips)

इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए: मांडू।
झरने और लॉन्ग ड्राइव के लिए: जाम गेट, चोरल डैम या पातालपानी।
धार्मिक और सुकून भरी यात्रा के लिए: देवास टेकरी, उज्जैनी या छोटा अमरनाथ।
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