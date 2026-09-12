रायसेन गोलीकांड का Live वीडियो आया सामने, जेल प्रहरी पर फायरिंग के बाद सिर पर किया अटैक, आंखों में मिर्च डाली
मध्य प्रदेश के रायसेन जिला जेल में 2 सितंबर को प्रहरी दिग्विजय सिंह तोमर को गोली मारकर भागने की कोशिश का करीब दो मिनट का लाइव वीडियो 9 दिन बाद अब सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में विचाराधीन आरोपी निलेश उर्फ छोटेल पहले प्रहरी दिग्विजय तोमर से चाबी को लेकर बातचीत करता है। फिर कट्टा लहराते हुए उसके पास पहुंचता दिखाई दे रहा है।
इस मामले में पुलिस आरोपी नीलेश को मदद करने बाले दो आरोपियों को भी पकड़ा है। एक आरोपी सुपयार सिंह अभी फरार है। जबकि जेलर आर के चौरे को निलंबित कर दिया गया है। जेलर आर के चौरे उन दिनों छुट्टी पर थे और उन पर निलंबन की गाज गिरी है।
CCTV फुटेज में नीलेश को शुरू में गार्ड दिग्विजय सिंह से चाबी के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद, दिग्विजय अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बाद, नीलेश बाहर आता है और भागने के लिए चाबी ढूंढ़ने लगता है। इसी बीच, दिग्विजय भी बाहर आते हैं। दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर नीलेश गार्ड को गोली मार देता है। गोली लगते ही दिग्विजय ज़मीन पर गिर जाते हैं। नीलेश देसी पिस्तौल से उनके सिर पर दो बार वार करता है। फिर वह अपनी जेब से मिर्च पाउडर निकालता है और दिग्विजय की आंखों में फेंक देता है। वह फिर से चाबी ढूंढ़ने लगता है।
इसी बीच, एक महिला कर्मचारी बाहर आती है और ज़मीन पर पड़ी पिस्तौल उठा लेती है। घायल होने के बावजूद, दिग्विजय नीलेश को पकड़ लेते हैं। जेल के दूसरे कर्मचारी भी मौके पर पहुंचते हैं और नीलेश को पकड़ लेते हैं। पुलिस के अनुसार, हाथापाई के दौरान नीलेश के पास से एक देसी पिस्तौल, चार ज़िंदा कारतूस और एक मोबाइल फ़ोन गिर गया।
वीडियो में नजर आ रहा है कि प्रहरी के विरोध करने पर दोनों के बीच झूमाझटकी होती है। इसी दौरान निलेश गोली चला देता है। गोली लगने से प्रहरी जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद निलेश उनके सिर पर कट्टे से दो वार करता है और आंखों में मिर्ची डाल देता है। फिर वो जेल से बाहर निकलने के लिए चाबी तलाशता है। घायल होने के बावजूद प्रहरी निलेश को पकड़ लेते हैं। इसके बाद अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंचकर उसे दबोच लेते हैं।
Swagatam BRICS leaders for the 2026 Summit. pic.twitter.com/SkmO9rV2Kf— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
इस मामले में पुलिस आरोपी नीलेश को मदद करने बाले दो आरोपियों को भी पकड़ा है। एक आरोपी सुपयार सिंह अभी फरार है। जबकि जेलर आर के चौरे को निलंबित कर दिया गया है। जेलर आर के चौरे उन दिनों छुट्टी पर थे और उन पर निलंबन की गाज गिरी है।
CCTV फुटेज में नीलेश को शुरू में गार्ड दिग्विजय सिंह से चाबी के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद, दिग्विजय अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बाद, नीलेश बाहर आता है और भागने के लिए चाबी ढूंढ़ने लगता है। इसी बीच, दिग्विजय भी बाहर आते हैं। दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर नीलेश गार्ड को गोली मार देता है। गोली लगते ही दिग्विजय ज़मीन पर गिर जाते हैं। नीलेश देसी पिस्तौल से उनके सिर पर दो बार वार करता है। फिर वह अपनी जेब से मिर्च पाउडर निकालता है और दिग्विजय की आंखों में फेंक देता है। वह फिर से चाबी ढूंढ़ने लगता है।