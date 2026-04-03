मंगलवार, 7 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. हिन्दू धर्म
  4. Why did Lord Vishnu take the incarnation of a tortoise?
Written By WD Feature Desk

Kachhap Avatar: भगवान विष्णु ने क्यों लिया था कच्छप का अवतार?

भगवान विष्णु के कच्छप (कुर्म) अवतार बहुत ही रोचक फोटो
Hinduism avatars of Vishnu: भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार (जिसे कूर्म अवतार भी कहा जाता है) मुख्य रूप से समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों की सहायता के लिए लिया था। यह विष्णु जी के 10 मुख्य अवतारों या दशावतार में से दूसरा अवतार माना जाता है। इसके पीछे की पूरी कथा संक्षेप में इस प्रकार है:ALSO READ: Varuthini Ekadashi 2026: वरूथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा

1. ऋषि दुर्वासा का श्राप
2. समुद्र मंथन की आवश्यकता
3. कच्छप (कूर्म) अवतार की भूमिका
4. मंथन से प्राप्त उपलब्धियां
5. रोचक तथ्य
 
भगवान विष्णु का कच्छप (कुर्म) अवतार बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। यह अवतार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। इसके पीछे की पूरी कथा संक्षेप में इस प्रकार है:

1. ऋषि दुर्वासा का श्राप

एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को दिव्य फूलों की माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने वह माला जमीन पर फेंक कर कुचल दी। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को 'श्रीहीन' (शक्ति और वैभव खोने) का श्राप दे दिया।
 

2. समुद्र मंथन की आवश्यकता

श्राप के कारण इंद और देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी, ताकि वहां से अमृत प्राप्त हो सके, जिसे पीकर देवता अमर और शक्तिशाली हो सकें।
 

3. कच्छप (कूर्म) अवतार की भूमिका

समुद्र मंथन के लिए मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को नेती बनाया गया। लेकिन समस्या तब आई जब मंथन शुरू होते ही मंदर पर्वत अपने भारी वजन के कारण समुद्र की गहराई (पाताल) में धंसने लगा। मंथन को जारी रखने के लिए आधार की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए यानी कच्छप का रूप धारण किया। वे समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और अपनी विशाल पीठ पर मंदर पर्वत को थाम लिया। उनकी पीठ की कठोरता के कारण पर्वत स्थिरता से घूमने लगा और समुद्र मंथन संपन्न हो पाया।ALSO READ: Asha Dooj 2026: आशा दूज या आसों दोज व्रत क्यों रखते हैं, जानें महत्व, पूजा विधि और कथा

 

मंथन से प्राप्त उपलब्धियां

कच्छप अवतार की सहायता से ही समुद्र मंथन संभव हुआ, जिससे 14 रत्न निकले, जिनमें शामिल थे:
 
अमृत: जिससे देवताओं को अमरता मिली।
 
माता लक्ष्मी: जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनीं।
 
ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय और धनवंतरी देव।
 
रोचक तथ्य: पुराणों के अनुसार, कच्छप अवतार की पीठ का घेरा एक लाख योजन बताया गया है। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पर्वत के रगड़ की पीड़ा को भी सहन किया ताकि सृष्टि का कल्याण हो सके।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vaishakh 2026: वैशाख माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
एक त्योहार, दो तारीखें: क्यों बार-बार बदल रही हैं त्योहारों की तिथियां? जानें इसके पीछे का ज्योतिषीय गणित

क्या भारत में बना था ईसा मसीह के कफन का कपड़ा? DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

क्या भारत में बना था ईसा मसीह के कफन का कपड़ा? DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासायीशु मसीह को लपेटे गए ट्यूरिन का कफन का संबंध भारत से, नई जांच में खुलासा

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीने

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीनेअप्रैल 2026 राशिफल: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानें अपना भविष्य

मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

मंगल का मीन राशि में गोचर: जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन मंगल ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में गोचर होगा, जहां यह ग्रह 11 मई तक रहेंगे। जब साहस और ऊर्जा का कारक 'मंगल', जल तत्व की राशि 'मीन' में प्रवेश करता है, तो यह आग और पानी के मिलन जैसा होता है। आइए जानते हैं इस बदलाव का आपकी राशि और जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मंगल-शनि की युति से बनेगा ज्वालामुखी योग, दुनिया में हो सकती हैं ये 5 बड़ी घटनाएं

मंगल-शनि की युति से बनेगा ज्वालामुखी योग, दुनिया में हो सकती हैं ये 5 बड़ी घटनाएंज्योतिषीय गणना के अनुसार, 23 फरवरी 2026 को मंगल और राहु की युति (अंगारक योग) के बाद अब एक और विस्फोटक स्थिति बनने जा रही है। 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 के बीच मंगल, बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहाँ शनि पहले से ही विराजमान हैं। शनि और मंगल की इस युति को ज्योतिष शास्त्र में 'ज्वालामुखी' या 'विस्फोटक योग' कहा जाता है।

यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म की भविष्‍वाणी: क्या यही है 'कयामत' की लड़ाई?

यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म की भविष्‍वाणी: क्या यही है 'कयामत' की लड़ाई?वर्तमान में इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को अब धार्मिक रंग दिया जाने लगा है। तीनों ही धर्मों के अनुयायी अब इसे अपनी भविष्यवाणियों की पुस्तकों से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, यह एक भू-राजनीतिक (Geo-political) युद्ध है, जिसे धार्मिक रंग देना सैनिकों में जोश और उत्साह भरने की एक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। यहूदी इसे 'अखरीत हा-यमीम' की जंग कह रहे हैं, तो मुस्लिम 'अल-मलहमातुल उजमा'। दूसरी ओर, ईसाई सैनिकों को बताया जा रहा है कि ईसा मसीह के आने का समय हो चुका है और उन्हें 'न्याय के दिन' (Judgment Day) के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए।

और भी वीडियो देखें

साल 2026 में परशुराम जयंती कब मनाई जाएगी?

साल 2026 में परशुराम जयंती कब मनाई जाएगी?Parshuram Jayanti 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था, जिसे अक्षय तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार 20 अप्रैल 2026 सोमवार को अक्षय तृतीया रहेगी।

07 April Birthday: आपको 7 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 April Birthday: आपको 7 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय07 April 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग

बुध का मीन राशि में गोचर, क्या होगा 12 राशियों पर इसका असर

बुध का मीन राशि में गोचर, क्या होगा 12 राशियों पर इसका असर11 अप्रैल 2026 को बुद्धि के कारक बुध अपने मित्र शनि की राशि छोड़कर गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मीन बुध की नीच राशि मानी जाती है, इसलिए 30 अप्रैल तक का यह सफर सभी 12 राशियों के लिए बड़े दिमागी और व्यवहारिक बदलाव लेकर आएगा। चलिए जानते हैं कि किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ रहेगा।

Fengshui Tips: फेंगशुई: इन 3 बदलावों से घर में आएगा पैसा ही पैसा

Fengshui Tips: फेंगशुई: इन 3 बदलावों से घर में आएगा पैसा ही पैसाWealth Hacks Tips: गृहस्थ जीवन में धन और समृद्धि लाना कभी मुश्किल नहीं, बस सही दिशा और छोटे-छोटे बदलाव करने होते हैं। फेंगशुई के अनुसार, घर में ये 3 बदलाव करने से पैसों की ऊर्जा बढ़ती हैं तथा आपकी सबसे बड़ी जरूरत और आर्थिक समृद्धि को यह उपाय मुख्यत: टारगेट करते हैं...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com