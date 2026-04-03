Kachhap Avatar: भगवान विष्णु ने क्यों लिया था कच्छप का अवतार?

Hinduism avatars of Vishnu: भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार (जिसे कूर्म अवतार भी कहा जाता है) मुख्य रूप से समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों की सहायता के लिए लिया था। यह विष्णु जी के 10 मुख्य अवतारों या दशावतार में से दूसरा अवतार माना जाता है। इसके पीछे की पूरी कथा संक्षेप में इस प्रकार है:ALSO READ: Varuthini Ekadashi 2026: वरूथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार (जिसे कूर्म अवतार भी कहा जाता है) मुख्य रूप से समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों की सहायता के लिए लिया था। यह विष्णु जी के 10 मुख्य अवतारों या दशावतार में से दूसरा अवतार माना जाता है। इसके पीछे की पूरी कथा संक्षेप में इस प्रकार है:



1. ऋषि दुर्वासा का श्राप 2. समुद्र मंथन की आवश्यकता 3. कच्छप (कूर्म) अवतार की भूमिका

4. मंथन से प्राप्त उपलब्धियां 5. रोचक तथ्य भगवान विष्णु का कच्छप (कुर्म) अवतार बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। यह अवतार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। इसके पीछे की पूरी कथा संक्षेप में इस प्रकार है:

1. ऋषि दुर्वासा का श्राप

एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को दिव्य फूलों की माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने वह माला जमीन पर फेंक कर कुचल दी। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को 'श्रीहीन' (शक्ति और वैभव खोने) का श्राप दे दिया।

2. समुद्र मंथन की आवश्यकता

श्राप के कारण इंद और देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी, ताकि वहां से अमृत प्राप्त हो सके, जिसे पीकर देवता अमर और शक्तिशाली हो सकें।

3. कच्छप (कूर्म) अवतार की भूमिका

मंथन से प्राप्त उपलब्धियां

कच्छप अवतार की सहायता से ही समुद्र मंथन संभव हुआ, जिससे 14 रत्न निकले, जिनमें शामिल थे:

अमृत: जिससे देवताओं को अमरता मिली।

माता लक्ष्मी: जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनीं।

ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय और धनवंतरी देव।

रोचक तथ्य: पुराणों के अनुसार, कच्छप अवतार की पीठ का घेरा एक लाख योजन बताया गया है। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पर्वत के रगड़ की पीड़ा को भी सहन किया ताकि सृष्टि का कल्याण हो सके।