पावागढ़ में पहाड़ी से गिरीं विशाल चट्टानें, 2 श्रद्धालुओं की मौत; कई और दबे होने की आशंका

प्रसिद्ध तीर्थस्थल पावागढ़ पहाड़ी पर शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गई। पहाड़ी पर स्थित पाटियापुल के पास अचानक भारी चट्टानें नीचे गिरने से कुछ तीर्थयात्रियों के मलबे के नीचे दबे गए। इस हादसे में अब तक 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल है।

मूसलाधार बारिश के कारण खिसकी मिट्टी

बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह करीब 5:00 बजे हुआ। पिछले कुछ समय से हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ी पर पानी का बहाव बहुत बढ़ गया था। पानी के तेज प्रवाह की वजह से पहाड़ी की मिट्टी खिसक गई और भारी चट्टानें नीचे आ गिरीं। सुबह-सुबह माताजी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु अचानक इन गिरते पत्थरों की चपेट में आ गए। अब तक 2 श्रद्धालुओं के शव बरामद किए जा चुके हैं।

युद्ध स्तर पर राहत कार्य

घटना की सूचना मिलते ही रोप-वे की स्थानीय टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पत्थरों के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस गंभीर हादसे की जानकारी पावागढ़ पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस का काफिला तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया। फिलहाल पुलिस और स्थानीय टीम मिलकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं।

अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका

यह हादसा इतना भीषण है कि अभी भी पत्थरों और मलबे के नीचे कुछ और तीर्थयात्रियों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन और बचाव दलों ने राहत कार्य को और तेज कर दिया है, ताकि समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा सके।

edited by : Nrapendra Gupta