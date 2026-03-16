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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गांधीनगर , सोमवार, 16 मार्च 2026 (20:09 IST)

श्रमिकों को भोजन में नहीं होगी कोई परेशानी, गुजरात के मंत्री कुंवरजी बावलिया का आश्वासन

गांधीनगर
Gujarat News: गांधीनगर में श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत संचालित केंद्रों के निरीक्षण के दौरान, राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री कुंवरजी बावलिया ने गैस की कमी को लेकर चल रही चिंताओं को दूर किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत चलने वाले किसी भी केंद्र पर गैस की किल्लत पैदा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि श्रमिकों को मिल रही भोजन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की बाधा या असुविधा नहीं आएगी।
 
मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी केंद्रों पर एलपीजी (LPG) गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। इतना ही नहीं, यदि किसी अप्रत्याशित स्थिति के कारण गैस की आपूर्ति में कोई व्यवधान आता है, तो उसके लिए पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। यह बैकअप प्लान यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को मिलने वाला भोजन किसी भी परिस्थिति में न रुके और यह कल्याणकारी योजना निरंतर जारी रहे।
 
इस योजना के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। कुंवरजी बावलिया ने बताया कि योजना को लागू करने वाली सभी एजेंसियों के साथ सरकार सीधे और निरंतर संपर्क में बनी हुई है। प्रत्येक केंद्र की कार्यप्रणाली व्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए नियमित रूप से निगरानी और मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि गुणवत्ता और उपलब्धता में कोई कमी न रहे।
 
निर्माण क्षेत्र (Construction Sector) के श्रमिकों को पर्याप्त और समय पर भोजन प्रदान करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इसके अलावा, मंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सिरामिक उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के हितों पर भी विचार किया जा रहा है। उन्हें भी उचित सुविधाएं और सरकारी सहायता मिल सके, इस उद्देश्य से आने वाले समय में राज्य सरकार के समक्ष विशेष प्रस्तुति दी जाएगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
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