Gujarat : अमित शाह एक दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर, 'मिशन फाइव मिलियन ट्री' अभियान का करेंगे शुभारंभ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके दौरे के दौरान शहर में वृक्षारोपण और विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अमित शाह अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) के महत्वाकांक्षी 'मिशन फाइव मिलियन ट्री' अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत शहर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर अहमदाबाद को अधिक हरित और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा वे साइंस सिटी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद घाटलोडिया क्षेत्र में आयोजित सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वेजलपुर विधानसभा क्षेत्र के बोपल में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी उनकी उपस्थिति रहेगी।

अपने दौरे के दौरान अमित शाह नारणपुरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस प्रकार वे अहमदाबाद में कुल चार अलग-अलग स्थानों पर आयोजित विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।