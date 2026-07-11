Gujarat TAT-HS Exam Date: उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बनने का इंतजार खत्म, 2 अगस्त को होगी परीक्षा; जल्द आएंगे एडमिट कार्ड

गुजरात के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा TAT-HS (Teacher Aptitude Test – Higher Secondary) की मुख्य परीक्षा की तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा आगामी 2 अगस्त को आयोजित की जाएगी।

कक्षा 11 और 12 में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा अनिवार्य है। लंबे समय से इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों में परीक्षा की तारीख घोषित होने से भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब परीक्षा की सटीक तारीख सामने आने से उम्मीदवार अधिक गहन और सटीक योजना के साथ अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सकेंगे।

राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा जल्द ही परीक्षा से जुड़ी अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि हॉल टिकट (एडमिट कार्ड), परीक्षा केंद्र और परीक्षा से संबंधित जरूरी निर्देश भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक घोषणाओं और अपडेट्स पर लगातार नजर बनाए रखें।