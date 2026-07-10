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Written By चेतन गौड़
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (11:01 IST)

सूरत में बाढ़ के बाद एक्शन मोड, हर्ष संघवी की देर रात हाईलेवल बैठक, 800 से अधिक परिवारों को तत्काल कैशडोल का भुगतान

Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi held high level meeting regarding floods in Surat
Written By: चेतन गौड़
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (11:01 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (12:04 IST)
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Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi : सूरत में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने देर रात प्रशासनिक तंत्र के उच्च अधिकारियों के साथ एक हाईलेवल बैठक की और राहत कार्यों की समीक्षा की। बाढ़ प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सूरत का पूरा प्रशासनिक अमला युद्ध स्तर पर काम में जुट गया है।
 

डोर-टू-डोर सर्वे और कैशडोल का भुगतान

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा अब तक 9100 परिवारों का डोर-टू-डोर सर्वे पूरा कर लिया गया है। इस सर्वे के तहत 800 से अधिक परिवारों को 6,800 रुपए के हिसाब से कैशडोल और घरेलू सामान के नुकसान के बदले तत्काल सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। बाकी बचे प्रभावित इलाकों में भी आज रात तक सर्वे का काम पूरा कर सहायता पहुंचा दी जाएगी।

व्यापारियों के लिए प्रशासनिक मदद और नई पॉलिसी की घोषणा

आवासीय क्षेत्रों के साथ-साथ शहर के लगभग 58 कमर्शियल (व्यापारिक) क्षेत्रों का भी सर्वे किया गया है। बाढ़ के कारण व्यापारियों को हुए आर्थिक नुकसान के इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए एक विशेष प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। यदि कोई व्यापारी सर्वे से वंचित रह गया है, तो वह सीधे कलेक्टर कार्यालय से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा, व्यापारिक नुकसान में उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए आने वाले समय में सरकार द्वारा एक विशेष नीति (पॉलिसी) भी घोषित की जाएगी।

वडोदरा की टीम की मदद से सूरत में महा सफाई अभियान

बाढ़ का पानी उतरने के बाद शहर में महामारी न फैले और स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए एक सप्ताह का विशेष सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है। सूरत नगर निगम के 4500 सफाई कर्मियों के साथ वडोदरा से बुलाए गए 1000 से अधिक कर्मचारी इस कार्य में शामिल होंगे। इसके अलावा, दुकानों और मकानों के बेसमेंट में भरे पानी को बाहर निकालने के लिए प्रशासन द्वारा 50 से अधिक हाई-कैपेसिटी पंप तैनात किए गए हैं।
 

उपमुख्यमंत्री का ग्राउंड विजिट और सूरतवासियों के हौसले को सलाम

कल उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बाढ़ प्रभावित वराछा क्षेत्र के पोद्दार आर्केड और यश प्लाजा कॉम्प्लेक्स जैसे व्यापारिक केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुना और नुकसान का तेजी से सर्वे कराकर उचित राहत दिलाने का आश्वासन दिया।
इस कठिन परिस्थिति में सूरत के नागरिकों ने जो हिम्मत, धैर्य और एकता दिखाई है, उसकी सराहना करते हुए हर्ष संघवी ने सूरतवासियों को सलाम किया और विश्वास दिलाया कि सरकार इस संकट में उनके साथ मजबूती से खड़ी है।
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चेतन गौड़
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