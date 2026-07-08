गुजरात में 5 वेदर सिस्टम सक्रिय होने से भारी आफत, समंदर में बदला नवसारी शहर

Navsari floods: गुजरात पर एक साथ पांच शक्तिशाली मौसम प्रणालियों (Weather Systems) के सक्रिय होने से दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में प्रकृति ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मूसलाधार बारिश के चलते नवसारी शहर पूरी तरह जलमग्न होकर समंदर में तब्दील हो गया है, वहीं सूरत के पलसाना में रिकॉर्ड 18 इंच बारिश दर्ज की गई है। राज्य में गहराते जलसंकट और बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट बैठक में स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की है और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की 36 टीमों को मैदान में उतार दिया है।

कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

ड्रोन कैमरों में कैद हुई नवसारी की डरावनी तस्वीरें

बांधों पर हाई अलर्ट, राहत के लिए NDRF-SDRF तैनात भारी वर्षा के कारण गुजरात के तमाम नदी-नाले उफान पर हैं और जलाशयों में पानी की भारी आवक हो रही है। जीवनदायिनी नर्मदा बांध में वर्तमान में 2.17 लाख MCFT पानी का स्टॉक जमा हो चुका है, जो उसकी कुल क्षमता का लगभग 65 प्रतिशत है। इसके अलावा राज्य के अन्य 206 जलाशय भी 40.01 प्रतिशत तक भर गए हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने 11 बांधों को 'हाई अलर्ट' और 4 बांधों को 'अलर्ट' पर रखा है।

आपदा प्रबंधन विभाग अब तक 1,528 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर चुका है और बाढ़ में फंसे 134 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है। आपातकालीन सुरक्षा के मद्देनजर NDRF और SDRF की 36 टीमें विभिन्न संवेदनशील जिलों में तैनात की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने दिए त्वरित सहायता के कड़े निर्देश हालात की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विशेष रूप से सूरत शहर और जिला क्षेत्रों में पैदा हुई बाढ़ जैसी विकट स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की गति को और तेज करने के आदेश दिए हैं। सीएम पटेल ने कड़ा रुख अपनाते हुए विभिन्न जिलों के प्रभारी सचिवों को अपने-अपने क्षेत्रों का व्यक्तिगत दौरा करने और प्रभारी मंत्रियों को चौबीसों घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया है, ताकि प्रभावित नागरिकों तक भोजन, चिकित्सा और पुनर्वास की आवश्यक सुविधाएं बिना किसी देरी के पहुंचाई जा सकें।