अब बगलामुखी में करोड़ों की दान चोरी, निजी खातों में गया चढ़ावा, 3 सदस्यीय जांच समिति करेगी पड़ताल

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अब बगलामुखी में करोड़ों की दान चोरी, निजी खातों में गया चढ़ावा, 3 सदस्यीय जांच समिति करेगी पड़ताल
देश में अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी का मामला चल रहा है। इस मामले को लेकर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं इस बीच मध्यप्रदेश के करोड़ों के दान वाले मंदिरों में भी दान के गबन और चंदा चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल, आगर मालवा के बगलामुखी शक्तिपीठ मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि मंदिर में करोड़ों की धनराशि और गहनों के गबन का हुआ है। इस मामले में कलेक्टर ने 3 सदस्य जांच दल बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
बगलामुखी मंदिर परिसर में एक गैर सरकारी संगठन ने बिना आधिकारिक मंजूरी के पूजा के लिए यज्ञ-हवन और दान की समानांतर व्यवस्था कर रखी थी। इसके लिए बाकायदा रसीद काटने से लेकर दान प्राप्त करने के लिए निजी बैंक अकाउंट और गबन की सारी व्यवस्थाएं की गई थी। इस मामले की शिकायत आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव से की गई। जिसके बाद कलेक्टर ने मंगलवार को एक तीन-सदस्यीय जांच समिति बनाकर पूरे मामले की बारीकी से जांच के आदेश दिए हैं।
बता दें कि समिति उन शिकायतों की जांच करेगी, जिनमें कहा गया है कि 2024 से मंदिर के अंदर एक प्राइवेट कमेटी काम कर रही है। वह बिना किसी कानूनी अधिकार के अपनी रसीदें जारी करके दान ले रही है। कलेक्टर प्रीति यादव ने बताया कि साल 2024 से मंदिर में सक्रिय इस संस्था ने डोनेशन स्लिप के तौर पर रसीद बुक छपवाई और मंदिर परिसर के अंदर भक्तों से नकद, सोना और चांदी के गहने इकट्ठा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं रसीदों पर एक प्राइवेट बैंक का अकाउंट नंबर और कई मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं।
बता दें कि बगलामुखी मंदिर की व्यवस्था फिलहाल आगर मालवा जिला प्रशासन के अधीन एक आधिकारिक प्रबंध समिति के जिम्मे है। जो मंदिर की पूजा प्रक्रिया और परिसर की व्यवस्थाओं का कामकाज देखती है। इसके प्रमुख नलखेड़ा एसडीएम होते हैं। इसके अलावा मंदिर में न तो किसी प्राइवेट संस्था को दान या गहने इकट्ठे करने की कोई अनुमति है, ना ही ऐसा कोई प्रावधान है। फिर भी इस संस्था ने पिछले दो सालों से अनधिकृत तौर पर लाखों रुपए की कीमत का कैश और सोने-चांदी के गहने इकट्ठा किए और निजी बैंक खातों में जमा करवा लिए।
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ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान अंतिम समय में जुलूस का मार्ग बदल दिए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई दिनों तक सरकारी प्रचार और आधिकारिक घोषणाओं के बाद अंतिम यात्रा के तय रूट में अचानक बदलाव होने से हजारों लोग भ्रमित हो गए। इस मामले पर सरकार समर्थक नेताओं और कट्टरपंथी खेमे से जुड़े मीडिया कार्यकर्ताओं ने भी आयोजन समिति पर कुप्रबंधन, गलत सूचना देने और लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं।
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पत्नी को मारने 620 किमी दूर से इंदौर लाया कोबरा, ऐसे हत्या को बताया हादसा, शिवानी हत्याकांड में पति को उम्रकैद
पत्नी को मारने के लिए पति करीब साढे 600 किमी दूर से जहरीला कोबरा सांप लेकर आया, हत्या को सांप से डसना बताया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जांच में सामने आया कि पति ने पूरे सुनियोजित तरीके से पत्नी की हत्या को अंजाम दिया था। इस मामले में कोर्ट ने अब शिवानी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इंदौर के चर्चित 2019 शिवानी हत्याकांड में जिला कोर्ट ने आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई।
लोको पायलट ने समोसे के लिए रोकी ट्रेन, लोग बोले- अक्सर ऐसा होता है, रेल विभाग ने बैठाई जांच
इंदौर में एक हैरान करने वाला और दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां इंदौर और महू के बीच चलने वाली ट्रेन के लोको पायलट सोशल मीडिया में वायरल है। दरअसल एक लोको पायलट ट्रेन को बीच में रोक कर एक रेस्टोरेंट से समोसे खरीद रहा है, जब तक वो समोसे लेकर वापस इंजन के पास आता है, तब तक लोग इंतजार करते हैं और ट्रेन रूकी रहती है।
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मध्यप्रदेश भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक ओरछा में, दतिया उपचुनाव और पार्टी की आगामी रणनीति पर मंथन
हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने एक साल बाद बीजेपी की पहली कार्यसमिति की बैठक 18 जुलाई से ओरछा में होगी। दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय नितिन नबीन भी शामिल हो सकते है। कार्यसमिति की बैठक ओरछा में तब होने जा रही है जब ओरछा से लगे दतिया विधानसभा में उपचुनाव हो रहे है। इसके साथ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरु हो रहा है।
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Weather Update : मानसून का कहर : महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में कई शहर पानी-पानी, IMD ने फिर जारी किया अलर्ट
Weather Update News : देशभर में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देश के उत्तरी भाग से लेकर पूर्वी भाग तक मानसून का जोरदार प्रहार शुरू हो चुका है। दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर स्थिति की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिया।
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