सूरत में जमनाबाई विद्यार्थी भवन का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल के कुशल मार्गदर्शन में, सूरत के 'श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज' द्वारा संचालित, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 1000 विद्यार्थियों के लिए निर्मित अत्याधुनिक एवं सुविधाओं से परिपूर्ण 'जमनाबाई विद्यार्थी भवन' का उद्घाटन सूरत में केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मांडविया, उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी, राज्य के मंत्रियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया।
इस अवसर पर, सरदार वल्लभभाई पटेल की 31 फुट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण तथा 'श्री केशुभाई पटेल सभागार' का उद्घाटन भी किया गया।
सभी लोग मिलकर आगे बढ़ें
मुख्यमंत्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि यदि सभी लोग मिलकर आगे बढ़ें, तो विकास की गति और पैमाने का जो अद्भुत उदाहरण सामने आ सकता है, उसका प्रमाण आज सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज, सूरत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम है। उन्होंने आज उद्घाटित 'जमनाबाई विद्यार्थी भवन' को समाज को एक नई दिशा देने वाला बताया और सभी को इसकी आधुनिक सुविधाओं के बारे में जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने सभी से आह्वान किया कि वे वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए देश के नागरिकों से उनके नागरिक कर्तव्य के रूप में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का पालन करते हुए आगे बढ़ें और उन्होंने समाज के सहयोग तथा संगठनात्मक शक्ति के माध्यम से 'विकसित भारत' के लिए एक 'विकसित गुजरात' के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
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