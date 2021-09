जो बाइडन ने लगवाया कोरोना का बूस्टर डोज, कहा-वैक्सीन नहीं लेने वाले अमेरिका को पहुंचा रहे नुकसान

I’ll be getting my COVID-19 booster shot — and I encourage everyone who’s eligible to get theirs as well. pic.twitter.com/l6Gmo0G8OO

उन्होंने कहा कि COVID-19 बूस्टर शॉट्स उन लोगों को COVID-19 से और भी अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा जो अधिक जोखिम में हैं। इसलिए आज, मुझे मेरा बूस्टर मिला है। उन्होंने कहा कि हर उस व्यक्ति को बूस्टर डोज लेने के लिए प्रोत्साहित करें जो ऐसा करने के योग्य है।

The COVID-19 booster shots will provide even more protection from COVID-19 for those who are at greater risk. That’s why today, I got my booster — and encourage everyone who’s eligible to do so as well. pic.twitter.com/XO4l3XxgLG