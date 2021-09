नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटों में के 28,326 नए मामले सामने आए, 26,032 रिकवर हुए और 260 लोगों की मौत हो गई। देश में 85 करोड़ 60 लाख 81 हजार 786 लोग कोरोना वैक्सीन की खुराक दे चुके हैं। इनमें से 68 लाख 42 हजार 786 खुराक पिछले 24 घंटों में दी गई।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, अब तक कुल 3 करोड़ 36 लाख 52 हजार 745 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3 करोड़ 29 लाख 02 हजार 351 लोग स्वस्थ हो गई जबकि महामारी की वजह से 4 लाख 46 हजार 918 लोग मारे गए।

India reports 28,326 new COVID cases, 26,032 recoveries, and 260 deaths in the past 24 hours.

Active cases: 3,03,476

Total recoveries: 3,29,02,351

Death toll: 4,46,918



Vaccination: 85,60,81,527 (68,42,786 in the last 24 hours) pic.twitter.com/2g3YsGlXnS