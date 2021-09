CoronaVirus India Update : भारत में कोविड-19 के 29,616 नए मामले, 290 मरीजों की मौत

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के 29,616 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 36 लाख 24 हजार 419 पर पहुंच गई जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या में 1,280 की वृद्धि हुई। संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 3,01,442 हो गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 290 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,46,658 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.90 प्रतिशत है जबकि से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.78 प्रतिशत है जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। अब तक 3 करोड़ 28 लाख 76 हजार 319 लोग महामारी को मात दे चुके हैं।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,280 की वृद्धि हुई है। संक्रमण की दैनिक दर 1.86 प्रतिशत जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 1.99 प्रतिशत दर्ज की गई।

India reports 29,616 new COVID cases, 28,046 recoveries, and 290 deaths in the past 24 hours. Recovery Rate currently at 97.78%

Active cases: 3,01,442

Total recoveries: 3,28,76,319

Death toll: 4,46,658



Vaccination: 84,89,29,160 (71,04,051 in the last 24 hours) pic.twitter.com/Jnlqu4UbyB