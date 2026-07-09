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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Thursday, 9 July 2026 (12:36 IST)

Evil Dead Burn Preview: फिर से उठेगा खौफनाक शैतान? रिलीज डेट और कहानी जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

Evil Dead Burn movie preview
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (12:36 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (12:36 IST)
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हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। दुनियाभर में खौफ और दहशत का पर्याय बन चुकी Evil Dead फ्रेंचाइजी अपनी छठी और रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म 'Evil Dead Burn' (ईविल डेड बर्न) के साथ पर्दे पर लौट रही है। 
 
साल 2023 की ब्लॉकबस्टर Evil Dead Rise की शानदार सफलता के बाद, निर्माता एक बार फिर दर्शकों की रातों की नींद उड़ाने के लिए तैयार हैं। सबसे खास बात यह है कि यह फिल्म इसी हफ्ते शुक्रवार यानी 10 जुलाई को भारत सहित दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। आइए जानते हैं फिल्म की कहानी, स्टार कास्ट और अन्य अहम डिटेल्स।
 

कहानी (Storyline): "पारिवारिक मिलन जो बन गया नरक"

Evil Dead Burn की कहानी खौफ और सर्वाइवल के इर्द-गिर्द बुनी गई है। कहानी की शुरुआत एक महिला (एलाइस) से होती है, जिसके पति की हाल ही में दुखद मृत्यु हुई है। इस सदमे से उबरने और कुछ पल सुकून से बिताने के लिए, वह अपने ससुराल वालों के साथ एक बेहद सुनसान और अलग-थलग बने घर में जाती है।
 
शुरुआत में यह एक आम पारिवारिक मिलन (Family Reunion) लगता है, लेकिन जल्द ही यह घर नरक बन जाता है। एक-एक करके, परिवार के सदस्य खतरनाक शैतानों यानी डेडेइट्स (Deadites) के कब्जे में आने लगते हैं। इसके बाद शुरू होता है खून-खराबा, दहशत और मौत से बचने का एक ऐसा खौफनाक संघर्ष, जो दर्शकों को अपनी कुर्सी से बांधे रखने का दावा करता है। 
 

'Evil Dead' सीरीज के बारे में (About the Franchise)

The Evil Dead सीरीज की शुरुआत साल 1981 में महान निर्देशक सैम राइमी (Sam Raimi) ने की थी। यह फ्रेंचाइजी मुख्य रूप से 'बुक ऑफ द डेड' (Necronomicon Ex-Mortis) नाम की एक शापित किताब और उसमें से निकलने वाले खून के प्यासे राक्षसों, जिन्हें Deadites कहा जाता है, पर आधारित है।  
 
  • पिछली फिल्में: 1981 की ओरिजिनल ट्राइलॉजी के बाद, साल 2013 में निर्देशक फेडे अल्वारेज़ ने इसका शानदार रीबूट बनाया था। इसके बाद 2023 में ली क्रोनिन द्वारा निर्देशित Evil Dead Rise आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। 
  • कनेक्शन: हालांकि Evil Dead Burn एक 'स्टैंडअलोन सीक्वल' (Standalone Sequel) है, यानी इसमें एक बिल्कुल नई कहानी और नए किरदार हैं, लेकिन यह उसी खौफनाक ब्रह्मांड (Universe) का हिस्सा है। ट्रेलर में 2013 और 2023 की फिल्मों के कुछ ईस्टर एग्स (Easter eggs) और हिंट्स देखे गए हैं, जो इसे पिछली फिल्मों से बारीकी से जोड़ते हैं।  
 

स्टार कास्ट और क्रू (Star Cast & Crew)

इस बार फिल्म में एकदम नई और टैलेंटेड स्टार कास्ट को शामिल किया गया है, जो इस हॉरर थ्रिलर में अपनी जान फूंक रहे हैं: Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright, Erroll Shand, Maude Davey। फिल्म का निर्देशन किया है सेबस्टियन वानिकेख, जबकि प्रोड्यसर हैं सैम राइमी और रॉब टैपर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा Warner Bros. के पास है। फिल्म की अवधि 1 घंटा 51 मिनट है। भारत में यह सिनेमाघरों में यह फिल्म अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी डब करके रिलीज की जा रही है।
 
अगर आप हॉरर फिल्मों के असल प्रशंसक हैं और डार्क, हिंसक व थ्रिलर सिनेमा पसंद करते हैं, तो 'Evil Dead Burn' यकीनन आपके लिए इस वीकेंड की सबसे बेहतरीन चॉइस साबित हो सकती है। 
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