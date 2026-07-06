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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम

धमाल 4: हंसी के रोलरकोस्टर की वापसी!

Dhamaal 4 story star cast release date
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (07:05 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (15:13 IST)
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बॉलीवुड की पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक 'धमाल' एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। जब भी पर्दे पर आदि, मानव, रॉय और बोमन जैसे किरदार आते हैं, दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अब 10 जुलाई 2026 को 'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। आइए इस फ्रेंचाइजी के सफर और नई फिल्म से जुड़ी खास बातों पर नजर डालते हैं।
 

धमाल सीरिज: पुरानी फिल्में और उनके कॉमन फैक्टर

धमाल फ्रेंचाइजी ने हमेशा से दर्शकों को गुदगुदाया है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। पहली फिल्म का नाम धमाल था। इसमें संजय दत्त, रितेश देशमुख अरशद वारसी, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी ने लीड रोल निभाए थे। 
 
वर्ष 2011 में डबल धमाल आई और इसमें संजय दत्त, मल्लिका शेरावत, कंगना रनौट, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी नजर आएं। 
 
टोटल धमाल फिल्म 2019 में रिलीज हुई और इसमें नामी सितारे जोड़े गए। अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित की एंट्री हुई। साथ में रितेश, अरशद, जावेद जाफरी और अन्य कलाकार नजर आएं। 

Dhamaal 4 story star cast release date

सीरिज के कॉमन फैक्टर्स:

  • खजाने की खोज (Treasure Hunt): हर फिल्म में किरदारों का मुख्य उद्देश्य किसी न किसी छिपे हुए खजाने या बड़ी रकम को हासिल करना होता है।
  • स्लैपस्टिक कॉमेडी: फिल्मों में ओवर-द-टॉप और शारीरिक हास्य (Slapstick Comedy) का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है।
  • मल्टी-स्टारर (Ensemble Cast): हर फिल्म में कई बड़े सितारे एक साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, जो आपसी खींचतान से कॉमेडी पैदा करते हैं।
  • क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट: फूहड़पन से दूर, ये फिल्में पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए बनाई जाती हैं।
 

'धमाल 4' की कहानी, स्टारकास्ट और रिलीज डेट

  • रिलीज डेट: यह फिल्म 10 जुलाई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पहले इसे मार्च में रिलीज होना था, लेकिन बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए इसे जुलाई में शिफ्ट किया गया।
  • स्टारकास्ट: इस बार फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, उपेंद्र लिमये, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, और अंजलि आनंद मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।
  • कहानी (Story): 'धमाल 4' की कहानी "ट्रेजर ऑफ लाइफ" की खोज के इर्द-गिर्द घूमती है। चाल लालची और किस्मत के बारे इस बार 50 करोड़ रुपये के छिपे खजाने को खोजेंगे जिसका रहस्य लेटर 'M' में छिपा है। गलत क्लू, भागमभाग, फाइट्स, जंगल के खतरों के बीच उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जब-जब उन्हें लगेगा कि वे खजाने को पाने के करीब हैं, तब-तब उनकी मूर्खताएं आड़े आ जाएगी। यह एक एडवेंचर-कॉमेडी है, जो शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों को बांधे रखने का दावा करती है। 
Dhamaal 4 story star cast release date

निर्देशक के बारे में: 

इंद्र कुमार (Indra Kumar) बॉलीवुड के उन गिने-चुने निर्देशकों में से एक हैं, जिन्होंने रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी, हर जॉनर में सफल फिल्में दी हैं। 90 के दशक में 'दिल', 'बेटा', 'राजा' और 'इश्क' जैसी हिट फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले इंद्र कुमार ने समय के साथ खुद को ढाला और प्योर कॉमेडी में महारत हासिल की। 'मस्ती' और 'धमाल' फ्रेंचाइजी उनकी सफलता का प्रमाण हैं। 
 
वे मल्टी-स्टारर फिल्मों का कुशल निर्देशन करने और एक्टर्स से परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग निकलवाने के उस्ताद हैं। उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी उनका 'फैमिली एंटरटेनर' होना है। इंद्र कुमार दर्शकों की नब्ज अच्छी तरह पहचानते हैं; उन्हें पता है कि पर्दे पर स्लैपस्टिक कॉमेडी का जादू कैसे चलाना है। तीन दशकों से अधिक के करियर में, उन्होंने यह साबित किया है कि वे ट्रेंड के साथ चलना जानते हैं। 'धमाल 4' के साथ वे एक बार फिर दुनिया भर के दर्शकों को लोटपोट करने आ रहे हैं। 
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वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
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