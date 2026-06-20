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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 20 जून 2026 (17:41 IST)

माधुरी दीक्षित ने न्यूड सीन के कारण छोड़ी थी ये फिल्म, हीरो थे अजय देवगन

Madhuri Dixit
हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में हैं जो कभी बन ही नहीं पाईं, लेकिन उनसे जुड़े किस्से आज भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी भारतीय कला जगत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित बायोपिक, जो अगर बन जाती तो शायद भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल होती। इस फिल्म में राजा रवि वर्मा की भूमिका के लिए अजय देवगन और उनकी प्रेरणा बनी सुगंधा के किरदार के लिए माधुरी दीक्षित का चयन किया गया था। लेकिन एक विवादित दृश्य के कारण यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला गया।
 
राजा रवि वर्मा भारतीय कला इतिहास का ऐसा नाम हैं जिन्होंने अपनी चित्रकला के जरिए देवी-देवताओं और भारतीय संस्कृति को नई पहचान दी। उनकी कई प्रसिद्ध पेंटिंग्स आज भी कला प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। कहा जाता है कि उनकी कुछ चर्चित पेंटिंग्स के पीछे सुगंधा नाम की महिला प्रेरणास्रोत थीं। इसी वजह से उनके जीवन पर बनने वाली किसी भी फिल्म में सुगंधा का किरदार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था।
 
वर्षों पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार शाजी एन. करूण ने राजा रवि वर्मा के जीवन को बड़े पर्दे पर उतारने की योजना बनाई थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अजय देवगन और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े सितारों को चुना। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कलाकारों को फिल्म की कहानी और किरदार काफी पसंद आए थे। शुरुआती स्तर पर सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा था और फिल्म को लेकर उत्साह भी था।
 
लेकिन फिल्म की पटकथा में एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरी कहानी बदल दी। चूंकि राजा रवि वर्मा के जीवन और उनकी कला में न्यूड मॉडलिंग तथा उससे जुड़ी पेंटिंग्स का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, इसलिए निर्देशक का मानना था कि इस हिस्से को हटाने से कहानी अधूरी हो जाएगी। दूसरी ओर माधुरी दीक्षित इस तरह का न्यूड सीन करने के लिए तैयार नहीं थीं।
 
बताया जाता है कि इस मुद्दे पर लंबे समय तक चर्चा हुई, लेकिन दोनों पक्ष किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। निर्देशक अपने विजन से समझौता नहीं करना चाहते थे, जबकि माधुरी अपने सिद्धांतों और स्क्रीन इमेज को लेकर स्पष्ट थीं। आखिरकार उन्होंने फिल्म से अलग होने का फैसला कर लिया।
 
माधुरी दीक्षित के प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद यह फिल्म आगे नहीं बढ़ सकी और अंततः रद्द कर दी गई। बाद में इसी विषय पर निर्देशक केतन मेहता ने 'रंग रसिया' बनाई, जिसमें राजा रवि वर्मा की भूमिका रणदीप हुड्डा ने निभाई और सुगंधा के किरदार में नंदना सेन नजर आईं। फिल्म में कई बोल्ड और न्यूड दृश्य शामिल थे, जिन्हें कहानी का अहम हिस्सा बताया गया।
 
आज भी यह किस्सा बॉलीवुड के उन चर्चित अध्यायों में गिना जाता है, जहां एक कलाकार का व्यक्तिगत निर्णय सिर्फ एक किरदार ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म की दिशा बदल देता है। अगर माधुरी दीक्षित उस समय यह फिल्म स्वीकार कर लेतीं, तो संभव है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बिल्कुल अलग अध्याय लिखा जाता।
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