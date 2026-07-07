  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. moana-live-action-catherine-lagaaia-message-young-girls-disney-movie-hindi
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (15:32 IST)

Moana Preview: मोआना की कहानी से निकला हर लड़की के लिए बड़ा संदेश

Moana Movie Preview
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (15:32 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (15:36 IST)
google-news
डिज्नी की बहुप्रतीक्षित लाइव-एक्शन फिल्म 'मोआना' (Moana) सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म में पहली बार मोआना का किरदार निभा रहीं 19 वर्षीय एक्ट्रेस कैथरीन लागाइआ का मानना है कि यह सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं, बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो जिंदगी में अपने सपनों का पीछा करने से डरती है।
 
कैथरीन का कहना है कि मोआना की सबसे बड़ी सीख है, खुद पर भरोसा करना और उन रास्तों पर भी कदम बढ़ाना, जहां जाने से डर लगता हो।
 

'अपनी सीमाओं से बाहर निकलो' यही है मोआना की असली सीख

जब कैथरीन से पूछा गया कि आज की युवा लड़कियों को मोआना क्या सलाह देना चाहेगी, तो उन्होंने फिल्म में दादी ताला और मोआना के रिश्ते का जिक्र किया।
 
उन्होंने कहा कि फिल्म में दादी ताला हमेशा मोआना को 'रीफ' यानी सुरक्षित सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। निर्देशक थॉमस कैल भी अक्सर यही कहते थे कि दादी ताला को मोआना की क्षमता पर उससे भी ज्यादा भरोसा था।
 
कैथरीन के मुताबिक, जिंदगी में कई बार हमें खुद अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन अगर कोई मौका मिले तो उसे डर की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। हर अवसर को अपनाना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है।
 

इस फिल्म ने कैथरीन की जिंदगी भी बदल दी

कैथरीन ने बताया कि 'मोआना' की शूटिंग उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि खुद को पहचानने का सफर भी रही।
 
उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान कई ऐसे मौके आए जब वह घबराई हुई थीं। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा और क्या वे सफल हो पाएंगी। लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा निडर हो चुकी हैं।
 
उनके मुताबिक अब अगर कोई बड़ा या मुश्किल मौका सामने आए, तो वह उससे पीछे हटने के बजाय उसे अपनाने की कोशिश करेंगी। यही बदलाव इस फिल्म ने उनकी सोच में लाया है।
 

क्या है कहानी 

कहानी मोआना के उस साहसिक सफर पर आधारित है, जिसमें वह अपने द्वीप मोटुनुई को बचाने और लोगों की समृद्धि बहाल करने के लिए समुद्र की विशाल लहरों के बीच पहली बार एक जादुई और अनूठी यात्रा पर निकलती है। इस रोमांचक सफर में माउई उसका साथ देता है।
 

10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'मोआना'

डिज्नी की यह लाइव-एक्शन फिल्म एमी और टोनी अवॉर्ड विजेता निर्देशक थॉमस कैल के निर्देशन में बनी है। फिल्म का निर्माण ड्वेन जॉनसन, डैनी गार्सिया, ब्यू फ्लिन, हिराम गार्सिया और लिन-मैनुअल मिरांडा ने किया है।
 
फिल्म में लोकप्रिय एनिमेटेड संस्करण के कई पसंदीदा गाने नए अंदाज में सुनने को मिलेंगे। संगीत लिन-मैनुअल मिरांडा, ओपेटाया फोआई और मार्क मैनसीना ने तैयार किया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर भी मार्क मैनसीना ने दिया है।
 
भारत में 'मोआना' 10 जुलाई 2026 से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

धमाल 4: हंसी के रोलरकोस्टर की वापसी!

धमाल 4: हंसी के रोलरकोस्टर की वापसी!'धमाल 4' एक बेहतरीन एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें धमाल बॉयज एक बार फिर "ट्रेजर ऑफ लाइफ" (जिंदगी के खजाने) की तलाश में निकलते हैं। खजाने की यह खोज जल्द ही अजीबोगरीब चुनौतियों और रोलरकोस्टर जैसी मजेदार दुर्घटनाओं में बदल जाती है। बिना किसी फूहड़पन के, यह एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर है। पुरानी फिल्मों की तरह ही इसमें स्लैपस्टिक कॉमेडी, भरपूर मस्ती और एक रोमांचक सफर है जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देगा।

'लव लॉटरी' में कौन है कातिल? अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला की मर्डर मिस्ट्री-कोर्टरूम ड्रामा

'लव लॉटरी' में कौन है कातिल? अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला की मर्डर मिस्ट्री-कोर्टरूम ड्रामा'लव लॉटरी' एक आधुनिक शहरी दंपति की कहानी है, जिसकी शादीशुदा जिंदगी में आई दरार धीरे-धीरे अदालत तक पहुंच जाती है। लेकिन मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं रहता। कहानी में एक मर्डर, कई चौंकाने वाले खुलासे और नैतिक दुविधाएं ऐसे मोड़ लाती हैं, जो हर किरदार पर शक पैदा करती हैं। फिल्म विश्वास, सामाजिक सोच, भावनात्मक शोषण और गंभीर आरोपों के मानसिक प्रभाव जैसे विषयों को भी गहराई से छूती है

CBFC की मंजूरी का इंतजार कर रही 'द इंडिया स्टोरी', क्या 'सतलुज' विवाद का पड़ेगा असर?

CBFC की मंजूरी का इंतजार कर रही 'द इंडिया स्टोरी', क्या 'सतलुज' विवाद का पड़ेगा असर?फिल्म 'सतलुज' को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से हटाए जाने के बाद सामाजिक और संवेदनशील विषयों पर बनी फिल्मों के भविष्य को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच एक और विचारोत्तेजक फिल्म अब दर्शकों तक पहुंचने से पहले अपनी राह देख रही है। 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइज़न इन प्रोग्रेस' 24 जुलाई 2026 की वैश्विक सिनेमाघर रिलीज़ से पहले सेंसर बोर्ड की मंजूरी का इंतज़ार कर रही है।

'फितूर' में दिखेगा को-एड कॉलेज में कदम रखने वाली लड़कियों का भावनात्मक सफर, सौम्या के रोल में छाएंगी देबचंद्रिमा

'फितूर' में दिखेगा को-एड कॉलेज में कदम रखने वाली लड़कियों का भावनात्मक सफर, सौम्या के रोल में छाएंगी देबचंद्रिमास्टार प्लस हमेशा से ही अपने शोज के जरिए समाज के संवेदनशील और अनछुए पहलुओं को पर्दे पर उतारने के लिए जाना जाता है। इस बार चैनल अपने आगामी इंटेंस लव सागा 'ये फितूर तेरा' के साथ दर्शकों के दिलों में जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

राजकुमार राव की 'दादा' को लेकर आई बड़ी अपडेट, क्या सौरव गांगुली के बर्थडे पर सामने आएगी फिल्म की पहली झलक?

राजकुमार राव की 'दादा' को लेकर आई बड़ी अपडेट, क्या सौरव गांगुली के बर्थडे पर सामने आएगी फिल्म की पहली झलक?जब से इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, तभी से 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' दर्शकों के बीच सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है। अब बढ़ते एक्साइटमेंट के बीच, फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।