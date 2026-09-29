Drishyam 3 vs Prem Keetanu: गांधी जयंती पर सिनेमाघरों में मचेगा घमासान, थ्रिलर और रोमकॉम के बीच बच्चों के लिए भी बड़ा सरप्राइज

Drishyam 3 vs Prem Keetanu: गांधी जयंती पर सिनेमाघरों में मचेगा घमासान, थ्रिलर और रोमकॉम के बीच बच्चों के लिए भी बड़ा सरप्राइज

सिनेमा प्रेमियों के लिए 2 अक्टूबर की तारीख हमेशा से खास रही है, खासकर अजय देवगन के फैंस के लिए। इस बार गांधी जयंती का शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर एक अनोखा और दिलचस्प मुकाबला लेकर आ रहा है। इस हफ्ते तीन अलग-अलग जॉनर की फिल्में टिकट खिड़की पर दस्तक दे रही हैं।

एक तरफ सस्पेंस-थ्रिलर फ्रेंचाइजी का महा-समापन ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ (Drishyam: The Conclusion), दूसरी तरफ युवाओं की हल्की-फुल्की रोमांटिक-कॉमेडी ‘प्रेम कीटाणु’ (Prem Keetanu) और बच्चों व परिवारों को लुभाने के लिए जापानी एनीमेशन का हिंदी डब एडवेंचर ‘डोरेमोन: कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल’ (Doraemon: Castle of the Undersea Devil)।

1. दृश्यम: द कन्क्लूजन (Drishyam: The Conclusion)

कहानी:

भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय सस्पेंस फ्रेंचाइजी में से एक अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 2 अक्टूबर और विजय सलगांवकर की कहानी अब केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक पॉप-कल्चर फेनोमेनन बन चुकी है। इस तीसरे और अंतिम भाग में कानून और विजय के बीच 10 साल से चल रही चूहे-बिल्ली की दौड़ अपने चरम पर होगी। पुलिस प्रशासन हर हाल में सैम मर्डर केस की गुत्थी सुलझाना चाहता है, जबकि विजय अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी दिमागी चालों का आखिरी पासा फेंकने जा रहा है।

स्टारकास्ट व निर्देशक:

फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है, जिन्होंने दूसरे पार्ट को भी बेहद सधे हुए अंदाज में पेश किया था। मुख्य भूमिका में अजय देवगन एक बार फिर विजय सलगांवकर के संजीदा और चतुर किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, और मृणाल जाधव अपनी पुरानी भूमिकाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि इस बार जांच टीम में जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की नई एंट्री से ड्रामा और ज्यादा सघन होने की उम्मीद है।

खासियत:

फ्रेंचाइजी की पहली दोनों फिल्मों की भारी सफलता के बाद दर्शकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं। 2 अक्टूबर के दिन फिल्म का रिलीज होना इस सस्पेंस ड्रामा के लिए सबसे मुफीद रिलीज रणनीति मानी जा रही है।

2. प्रेम कीटाणु (Prem Keetanu)

कहानी:

गंभीर सस्पेंस के शोर के बीच हल्की-फुल्की ताजगी पेश करने आ रही है रोमकॉम 'प्रेम कीटाणु'। यह कहानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के बैकड्रॉप पर रची गई है, जहां कॉलेज लाइफ की मस्ती, बैकबेंचर्स की फजीहत और एकतरफा इश्क का पागलपन देखने को मिलेगा। कॉलेज का एक लापरवाह लड़का विशाल जब पहली बार प्यार के जाल में फंसता है, तो किस तरह एक अनपेक्षित लव ट्रायंगल और रिश्तों का झंझट खड़ा होता है, यही फिल्म की मुख्य यूएसपी है।

स्टारकास्ट व निर्देशक:

ओटीटी और सिनेमा पर 'सिर्फ एक बंदा काफी है' जैसी असरदार फिल्म देने वाले निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की ने इस बार एक बिल्कुल अलग जॉनर चुना है। फिल्म से वीर पहाड़िया मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ अपारशक्ति खुराना अपनी सिग्नेचर कॉमिक टाइमिंग से स्क्रीन पर रंग भरते दिखेंगे। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश बेदी और निखिल विजय जैसे मंझे हुए कलाकार मौजूद हैं।

खासियत:

सस्पेंस और मारधाड़ से भरे दौर में यह फिल्म टीनएज और यूथ ऑडियंस को टारगेट कर रही है, जहां देसी फ्लेवर और सटीक वन-लाइनर्स दर्शकों को सिनेमाघरों में ठहाके लगाने का मौका दे सकते हैं।

3. डोरेमोन: कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल (Doraemon: Castle of the Undersea Devil - Animation)

बच्चों और फैमिली ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचने के लिए पीवीआर पिक्चर्स इस जापानी क्लासिक को हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में बड़े पर्दे पर पेश कर रहा है। कहानी में नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो गर्मियों की छुट्टियों में समुद्र की गहराइयों में कैंपिंग करने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात अटलांटिस जैसी एक रहस्यमयी जलमग्न दुनिया से होती है। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब समुद्र के नीचे छिपी एक विनाशकारी डेविल मशीन धरती को तबाह करने के लिए एक्टिव हो जाती है। डोरेमोन के फ्यूचर गैजेट्स और दोस्तों की एकजुटता ही अब दुनिया को बचा सकती है।

तकनीकी टीम व रिलीज डिटेल्स:

मूल रूप से फुजिको एफ. फुजियो की लोकप्रिय मांगा पर आधारित इस फिल्म को आधुनिक साउंड और री-मास्टर्ड विजुअल्स के साथ बड़े पर्दे के अनुकूल बनाया गया है। भारत में इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु में खास डबिंग कलाकारों की जानी-पहचानी आवाजों के साथ रिलीज किया जा रहा है।

खासियत:

लंबे समय बाद डोरेमोन की कोई बड़ी एडवेंचर फिल्म भारतीय सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो रही है, जिससे 2 अक्टूबर के लंबे वीकेंड में फैमिली फुटफॉल का एक बड़ा हिस्सा इसकी तरफ मुड़ सकता है।

बॉक्स ऑफिस समीकरण

इस 2 अक्टूबर को टिकट खिड़की पर दर्शकों के सामने 'थाली' पूरी तरह सजी हुई है: