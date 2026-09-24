'आक्रोश' के बाद फिर आमने-सामने अजय देवगन और जयदीप अहलावत, 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में भिड़ेंगे दोनों

बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित क्राइम-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' अब अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है। अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम द कन्क्लूजन' को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है। फिल्म में एक बार फिर विजय सालगांवकर की कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बार उसके सामने चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है।

फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे, जबकि अभिनेता जयदीप अहलावत अपराध शाखा के अधिकारी राजवीर सिंह तोमर की भूमिका निभा रहे हैं। राजवीर का लक्ष्य विजय की बनाई हुई कहानी की सच्चाई तक पहुंचना है। ऐसे में दोनों किरदारों के बीच होने वाला टकराव फिल्म की कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है।

‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ जयदीप अहलावत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस फिल्म में उन्हें अपने करियर के शुरुआती दौर के अभिनेता अजय देवगन के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला है। जयदीप ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में अजय देवगन के साथ फिल्म ‘आक्रोश’ में काम किया था। अब कई वर्षों बाद दोनों कलाकार एक बार फिर एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं।

‘आक्रोश’ से ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ तक का सफर!

अजय देवगन के साथ दोबारा काम करने के अनुभव को लेकर जयदीप अहलावत ने इसे अपने लिए पूरे सफर के एक चक्र के पूरा होने जैसा पल बताया। हालांकि, उनके लिए यह सिर्फ इस बात से जुड़ा नहीं है कि ‘आक्रोश’ के बाद कितने साल बीत गए हैं। बल्कि वह इस मौके को एक कलाकार के तौर पर अपने बदलाव और अनुभव से जोड़कर देखते हैं।

जयदीप ने कहा, “यह निश्चित रूप से पूरे सफर के एक चक्र के पूरा होने जैसा महसूस होता है, लेकिन मैं इसे सिर्फ बीते वर्षों की संख्या के रूप में नहीं देखता। मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूं जो ‘आक्रोश’ के समय था और उस व्यक्ति के बारे में जो मैं आज हूं। असली दूरी वहीं है।”

जयदीप ने आगे बताया जब उन्होंने ‘आक्रोश’ में काम किया था, तब वह फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे। उस समय वह फिल्म सेट पर खुद को सहज तरीके से पेश करना और अपने लिए जगह बनाना सीख रहे थे। उनके लिए वह दौर एक कलाकार के रूप में सीखने और खुद को समझने का था।

वहीं, आज कई वर्षों के अनुभव के बाद वह अजय देवगन के साथ एक अलग आत्मविश्वास और अभिनय की समझ के साथ काम कर रहे हैं। उनके अनुसार, अब दोनों कलाकारों का एक-दूसरे के सामने होना उनके लिए पहले से बिल्कुल अलग अनुभव है।

अजय देवगन की निरंतरता से प्रभावित हैं जयदीप

जयदीप अहलावत ने इस दौरान अजय देवगन की वर्षों से चली आ रही निरंतरता और उनके अभिनय की खास शैली की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि अजय देवगन अपने अभिनय को जरूरत से ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करते।

जयदीप के मुताबिक, वह दृश्य, किरदार और दर्शकों पर पूरा भरोसा रखते हैं और हर भावना को संवादों के जरिए समझाने की बजाय दर्शकों को खुद उस स्थिति को महसूस करने और समझने का मौका देते हैं।

अजय सर में जो चीज इतने वर्षों में बेहद निरंतर रही है, वह है उनका संयमित अभिनय। वह दर्शकों को यह दिखाने में दिलचस्पी नहीं रखते कि वह अभिनय कर रहे हैं। वह दृश्य और किरदार पर भरोसा करते हैं और दर्शकों पर इतना विश्वास रखते हैं कि वे खुद समझ सकें कि क्या हो रहा है।

जयदीप की यह बात फिल्म में दोनों कलाकारों के बीच होने वाले टकराव को और दिलचस्प बना देती है। एक तरफ विजय सालगांवकर है, जो अपने परिवार को बचाने के लिए बनाई गई अपनी कहानी को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहता है। दूसरी तरफ राजवीर सिंह तोमर है, जो विजय के अतीत की परतें खोलकर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेगा।

ऐसे में फिल्म में दोनों कलाकारों की अभिनय शैली का आमना-सामना भी देखने को मिलेगा। जहां अजय देवगन अपने शांत और संयमित अंदाज में विजय का किरदार निभाएंगे, वहीं जयदीप अहलावत का पुलिस अधिकारी वाला किरदार कहानी में तनाव और रोमांच को और बढ़ाता नजर आएगा।

दमदार कलाकारों से सजी है ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’

‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। फिल्म में अजय देवगन और जयदीप अहलावत के अलावा तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, प्रकाश राज, कमलेश सावंत, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

फिल्म को स्टार स्टूडियो18 प्रस्तुत कर रहा है और यह पैनोरमा स्टूडियोज का निर्माण है। फिल्म का लेखन अभिषेक पाठक, आमिल कीयन खान और परवेज शेख ने किया है। वहीं फिल्म के निर्माता अलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक हैं। ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।