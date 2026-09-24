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Written By समय ताम्रकर समय ताम्रकर
Last Updated : Thursday, 24 September 2026 (13:43 IST)

दृश्यम 3 प्रिव्यू: 2 अक्टूबर का रहस्य खुलेगा या विजय सालगांवकर फिर रचेगा नया चक्रव्यूह? जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

Drishyam The Conclusion: 2 अक्टूबर का रहस्य खुलेगा या विजय सालगांवकर फिर रचेगा नया चक्रव्यूह? जानें पूरी इनसाइड स्टोरी
Written By: समय ताम्रकर
Updated: Thu, 24 Sep 2026 (13:43 IST)
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Drishyam The Conclusion: 2 अक्टूबर का रहस्य खुलेगा या विजय सालगांवकर फिर रचेगा नया चक्रव्यूह? जानें पूरी इनसाइड स्टोरी
भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी सस्पेंस-थ्रिलर का जिक्र होता है, 2 और 3 अक्टूबर की तारीख खुद-ब-खुद जेहन में तैरने लगती है। स्वामी चिन्मयानंद का सत्संग, होटल की पाव-भाजी और 3 अक्टूबर को पणजी से वापसी, यह केवल एक परिवार का बहाना नहीं, बल्कि भारतीय दर्शकों के दिमाग में रचा-बसा एक सिनेमाई कोड बन चुका है।
 
अब यह दास्तान अपने अंतिम और सबसे संवेदनशील पड़ाव पर है। 'दृश्यम: द कॉन्क्लूजन' (Drishyam 3) 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। इस बार सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पुलिस को सबूत मिलेंगे या नहीं; सवाल यह है कि अपनी औलाद को बचाने के लिए एक आम इंसान अपने जमीर और कानून के साथ किस हद तक जा सकता है।
 

पिछले दो अध्यायों का लेखा-जोखा: झूठ जो सच से बड़ा बन गया

  • दृश्यम (भाग 1): कहानी की शुरुआत एक अनचाहे अपराध से हुई थी। विजय सालगांवकर (अजय देवगन) की बड़ी बेटी अंजू के हाथों आईजी मीरा देशमुख (तब्बू) के बिगड़ैल बेटे सैम की अनजाने में हत्या हो जाती है। चौथी पास लेकिन सिनेमा का पारखी केबल ऑपरेटर विजय अपने परिवार को बचाने के लिए फिल्मों से सीखी तकनीकों का इस्तेमाल करता है। वह 'विजुअल मेमोरी' का ऐसा चक्रव्यूह रचता है कि पूरी पुलिस फोर्स उसकी बनाई टाइमलाइन पर यकीन करने लगती है। अंत में वह निर्माणाधीन पुलिस थाने के नीचे ही लाश को दफन कर देता है।
  • दृश्यम 2 (भाग 2): अपराध के 7 साल बाद आईजी तरुण अहलावत (अक्षय खन्ना) की एंट्री होती है। पुलिस उस कंकाल को थाने के फर्श से बरामद कर लेती है। ऐसा लगता है कि विजय का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन विजय शतरंज की बाजी पहले ही चल चुका होता है। वह कोर्ट के सामने डीएनए रिपोर्ट ही बदलवा देता है और साबित कर देता है कि मिला कंकाल सैम का नहीं है। विजय एक बार फिर बच निकलता है, लेकिन मीरा देशमुख के दिल में बदले की आग और कानून की नजरें अब भी उसके घर पर टिकी रहती हैं।
 

फिल्म की कहानी: 'द कॉन्क्लूजन' में दांव पर क्या है?

'द कॉन्क्लूजन' वहीं से शुरू होती है जहां दूसरा भाग खत्म हुआ था, लेकिन इस बार मनोवैज्ञानिक तनाव अपने चरम पर है। परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। बड़ी बेटी अंजू का ट्रॉमा गहरा चुका है, छोटी बेटी अनु अब बड़ी हो चुकी है और पत्नी नंदिनी (श्रिया सरन) हर दिन किसी अनहोनी की आशंका में जी रही है। कानून की किताब में 'डबल जिओपार्डी' (एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा न चलना) का नियम जरूर है, लेकिन पुलिस अब कागजी सबूतों के बजाय विजय के दिमाग को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है।
 
इस बार जांच की कमान सीधे केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) या विशेष कार्यबल के पास है। सैम के अवशेषों का सच, सालों पहले कब्रिस्तान और फोरेंसिक लैब में बदले गए सबूतों की कड़ी और विजय के अपने करीबी लोगों का मानसिक टूटना, कहानी इस बार चूहे-बिल्ली की दौड़ से आगे बढ़कर आत्ममंथन और अंतिम परिणति तक पहुंचती है। क्या विजय अपने परिवार को आजाद करा पाएगा, या कानून के लंबे हाथ आखिरकार उसकी बनाई दीवार को ढहा देंगे?
 

स्टार कास्ट: पुराने चेहरे और नए किरदारों की एंट्री

फिल्म की जान वही पुरानी कोर टीम है, जिसने इस फ्रेंचाइजी को जीवंत बनाया है:
  • अजय देवगन - विजय सालगांवकर (दृढ़, शांत और रणनीतिकार पिता)
  • तब्बू - मीरा देशमुख (एक ऐसी मां जो न्याय और बदले के बीच झूल रही है)
  • श्रिया सरन - नंदिनी सालगांवकर (डर और ममता के साए में जीती पत्नी)
  • इशिता दत्ता - अंजू सालगांवकर
  • रजत कपूर - महेश देशमुख (सैम के पिता)
 

किसे जोड़ा गया:

कहानी के अंतिम भाग में तनाव को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए कास्ट में जयदीप अहलावत और प्रकाश राज जैसे कलाकारों को अहम किरदारों के लिए शामिल किया गया है। नए जांच अधिकारी का किरदार केवल पुलिसिया रौब वाला नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और डिजिटल फोरेंसिक का माहिर है, जो विजय के 'एनालॉग' दिमाग को 'डिजिटल युग' की बारीकियों से चुनौती देता है।
 

फिल्म का बजट और कैनवास

'दृश्यम' का पहला भाग करीब 38 करोड़ रुपये में बना था, वहीं दूसरे भाग का बजट लगभग 50-60 करोड़ रुपये के बीच था। 'द कॉन्क्लूजन' को पैन-इंडिया स्तर पर एक भव्य और इंटेंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने के लिए इसका बजट लगभग 80 से 100 करोड़ रुपये तय किया गया है। इसमें प्रोडक्शन डिजाइन, आधुनिक फॉरेंसिक सेट्स, गोवा और मुंबई के आउटडोर शेड्यूल्स और देशव्यापी मार्केटिंग कैंपेन का बड़ा हिस्सा शामिल है।
 

निर्देशक: कुमार मंगत और अभिषेक पाठक की विरासत

फ्रेंचाइजी के पहले भाग का निर्देशन दिवंगत निशिकांत कामत ने किया था, जिन्होंने कहानी में मानवीय संवेदना और थ्रिल का गजब संतुलन साधा था। उनके आकस्मिक निधन के बाद दूसरे भाग की कमान अभिषेक पाठक (कुमार मंगत पाठक के बेटे) ने संभाली।
 
अभिषेक ने दूसरे भाग को जिस कसी हुई पटकथा और तकनीकी कसावट के साथ पेश किया, उसने आलोचकों और दर्शकों दोनों का दिल जीता। 'द कॉन्क्लूजन' के साथ अभिषेक पाठक इस सीरीज को तार्किक और भावनात्मक अंजाम देने के लिए निर्देशन की कुर्सी पर लौटे हैं। उनका फोकस इस बार एक्शन से ज्यादा साइकोलॉजिकल ड्रामा और कोर्टरूम की बौद्धिक बहस पर है।
 

रोचक जानकारी 

  • रिलीज की तारीख का टोटका: 'दृश्यम' यूनिवर्स में '2 अक्टूबर' कोई साधारण तारीख नहीं है। यह फिल्म की कहानी की रीढ़ है। मेकर्स ने हर बार प्रमोशन और रिलीज में इस तारीख को केंद्र में रखा है। इस बार भी 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) की छुट्टी को भुनाना और कहानी के साथ इसका भावनात्मक मेल बिठाना सबसे बड़ा यूएसपी है।
  • मलयालम ओरिजिनल के साथ तालमेल: मूल कहानी मलयालम में जीतू जोसेफ ने रची थी जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे। हिंदी संस्करण के लिए लेखक टीम ने हिंदी पट्टी के दर्शकों के मिजाज के हिसाब से कहानी के अंत में कुछ खास सरप्राइज ट्विस्ट जोड़े हैं, जो इसे बाकी भाषाओं के रीमेक से अलग और अप्रत्याशित बनाते हैं। हालांकि मेकर्स ने कहा है कि मलयालम फिल्म से हिंदी वर्जन काफी अलग है। 
  • सिनेमा प्रेम का अंतिम दांव: पहले भाग में विजय फिल्मों की सीडी देखकर बचने की योजना बनाता है, दूसरे भाग में वह एक फिल्म राइटर से मिलकर पटकथा के जरिए कहानी गढ़ता है। तीसरे भाग में भी 'सिनेमा' ही विजय का सबसे बड़ा हथियार बनेगा, लेकिन इस बार तरीका पूरी तरह आधुनिक और अप्रत्याशित रखा गया है।
 
लेखक के बारे में
समय ताम्रकर
समय ताम्रकर फिल्म समीक्षक हैं, जो फिल्म, कलाकार, निर्देशक, बॉक्स ऑफिस और फिल्मों से जुड़े पहलुओं पर गहन विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं।.... और पढ़ें
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