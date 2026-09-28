अक्षय खन्ना ने मुंबई में खरीदा 33 करोड़ का लग्जरी फ्लैट, 3 कारों की पार्किंग समेत मिल रहीं ये सुविधाएं

अपनी संजीदा और बहुमुखी अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड अभिनेता अक्षय विनोद खन्ना ने देश के सबसे प्रीमियम रियल एस्टेट बाजार 'दक्षिण मुंबई' में एक बड़ा निवेश किया है। सिनेमा जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके अक्षय खन्ना ने मुंबई के अति-विशिष्ट और प्रतिष्ठित इलाके मालाबार हिल में एक आलीशान और बेहद खूबसूरत अपार्टमेंट खरीदा है।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, इस लग्जरी अपार्टमेंट की कुल कीमत 33.26 करोड़ रुपये है। स्क्वायर यार्ड्स द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, इस हाई-प्रोफाइल सौदे का पंजीकरण सितंबर 2026 में पूरा हुआ है। अक्षय खन्ना का यह नया आशियाना भव्यता और आधुनिक सुविधाओं का अद्भुत मिश्रण है।

इस अपार्टमेंट का मुख्य कारपेट एरिया 2,341.39 वर्ग फीट है। इसके साथ ही 175.45 वर्ग फीट की विशाल बालकनी दी गई है, जहाँ से आसपास का मनोरम नजारा दिखता है। बालकनी और कारपेट एरिया को मिलाकर इस घर का कुल क्षेत्रफल 2,516.84 वर्ग फीट बनता है। इस बहुमूल्य फ्लैट के साथ तीन अलग-अलग गाड़ियों के लिए रिजर्व पार्किंग यूनिट्स भी दी गई हैं।

दस्तावेजों के मुताबिक, इस हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए अभिनेता ने 1.99 करोड़ रुपये की भारी-भरकम स्टाम्प ड्यूटी चुकाई है, जबकि 30,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा किया गया है। मालाबार हिल सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित आवासीय क्षेत्रों में शुमार है। अरब सागर के तट पर बसा यह इलाका अपने शांत वातावरण, प्राचीन हरियाली और समंदर के खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है।

करियर में लगातार नए मुकाम हासिल कर रहे हैं अक्षय खन्ना

दिग्गज अभिनेता दिवंगत विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने अपने लंबे करियर में हर तरह के किरदारों को बड़ी शिद्दत से निभाया है। 'दिल चाहता है', 'हुलचुल', 'रेस', 'गांधी माय फादर' और 'दृश्यम' जैसी फिल्मों से अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले अक्षय खन्ना आज भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं।

हाल के दिनों में ऐतिहासिक एक्शन फिल्म छावा में औरंगजेब के चुनौतीपूर्ण चरित्र और स्पाई थ्रिलर धुरंधर में रहमान डकैत की भूमिका में उनके अभिनय को देश-विदेश में जबरदस्त सराहना मिली है। इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। अब इस नई प्रॉपर्टी के साथ अक्षय खन्ना ने अपने पर्सनल लाइफ में भी एक बड़ा और शानदार पड़ाव पार कर लिया है।