अक्षय खन्ना ने शूटिंग से सिर्फ 7 दिन पहले छोड़ी 'दृश्यम 3', अभिषेक पाठक ने बताया कैसे संभाला पूरा मामला

अजय देवगन की पॉपुलर क्राइम-थ्रिलर फ्रेंचाइजी ‘दृश्यम’ की तीसरी और आखिरी फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में है। फिल्म में इस बार कई पुराने कलाकारों की वापसी के साथ जयदीप अहलावत की एंट्री हुई है। हालांकि, जयदीप की कास्टिंग के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है।

निर्देशक अभिषेक पाठक ने खुलासा किया है कि शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले अक्षय खन्ना के प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद टीम को बहुत कम समय में कहानी और किरदार दोनों पर दोबारा काम करना पड़ा।

शूटिंग से सिर्फ सात दिन पहले हुआ बड़ा बदलाव

अक्षय खन्ना ने ‘दृश्यम 2’ में आईजी तरुण अहलावत का किरदार निभाया था। तीसरे पार्ट में भी उनके लौटने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से करीब सात दिन पहले उनके फिल्म से अलग होने के बाद मेकर्स के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया।

अभिषेक पाठक के मुताबिक, उस समय फिल्म का सेट तैयार था, कलाकारों की डेट्स लॉक थीं और बड़ी संख्या में क्रू शूटिंग के लिए तैयार था। ऐसे में शूट को आगे बढ़ाना आसान विकल्प नहीं था। पाठक ने बताया कि एक निर्देशक के तौर पर उनके लिए यह बेहद दबाव वाला समय था। फिल्म को रोकने या शूटिंग टालने का मतलब कई कलाकारों और तकनीशियनों की तारीखों को दोबारा व्यवस्थित करना होता। इसलिए टीम ने तय किया कि प्रोडक्शन को रोका नहीं जाएगा और इसी बीच कहानी में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।

अक्षय खन्ना की जगह सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं, नया किरदार

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मेकर्स ने जयदीप अहलावत को अक्षय खन्ना के पुराने किरदार में फिट करने के बजाय कहानी को ही नए तरीके से तैयार किया। अभिषेक पाठक ने बताया कि वह नहीं चाहते थे कि कोई नया अभिनेता आकर वही काम करने की कोशिश करे जो पहले से तय था।

इसी सोच के साथ किरदार को पूरी तरह दोबारा लिखा गया। इसके बाद जयदीप अहलावत को फिल्म में जोड़ा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कास्टिंग, रीडिंग, लुक टेस्ट और किरदार की तैयारी जैसी कई प्रक्रियाएं बेहद कम समय में पूरी हुईं। जयदीप ने भी बाद में स्पष्ट किया कि वह अक्षय खन्ना के किरदार को सीधे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिल्म में एक अलग किरदार नजर आएगा।

जयदीप अहलावत बनेंगे नई चुनौती

‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ में जयदीप अहलावत एसपी क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमर की भूमिका में दिखाई देंगे। उनका किरदार विजय सालगांवकर और उसके परिवार के सामने एक नई चुनौती लेकर आएगा। ऐसे में फिल्म की कहानी में पुलिस और विजय के बीच टकराव का एक नया अध्याय देखने को मिल सकता है।

अभिषेक पाठक के मुताबिक, नए कलाकार के आने के बाद किरदार को मजबूत बनाने की कोशिश की गई, ताकि वह कहानी में अपनी अलग पहचान बना सके। जयदीप अहलावत को ‘पाताल लोक’, ‘जाने जान’ और ‘थ्री ऑफ अस’ जैसी फिल्मों और सीरीज में उनके प्रभावशाली अभिनय के लिए जाना जाता है।

अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में लौट रहे हैं। फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता और रजत कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। मेकर्स ने तीसरे पार्ट का आधिकारिक नाम ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ रखा है और यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।