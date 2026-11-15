4 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर होगा दो हसीनाओं का मुकाबला, चित्रांगदा सिंह और श्रद्धा कपूर की फिल्में होंगी रिलीज

फिल्म प्रेमियों के लिए 4 दिसंबर की तारीख बेहद खास होने वाली है। इस दिन साल की दो चर्चित फिल्में ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ और ‘ईठा’ एक साथ सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही हैं। इन दोनों फिल्मों में मुख्य भूमिका निभा रही हैं प्रतिभाशाली अभिनेत्रियां चित्रांगदा सिंह और श्रद्धा कपूर।

ऐसे में दिसंबर का पहला शुक्रवार बड़े पर्दे पर महिला कलाकारों की दमदार मौजूदगी का जश्न बनने जा रहा है। चित्रांगदा सिंह और श्रद्धा कपूर ने अपनी खूबसूरती और अभिनय के साथ-साथ अलग-अलग तरह की फिल्मों में शानदार काम करके दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है।

दोनों अभिनेत्रियों ने अपने यादगार अभिनय, शानदार डांस और पर्दे पर अपनी खास मौजूदगी से बार-बार दर्शकों का ध्यान खींचा है। ऐसे में दोनों की फिल्में एक ही दिन रिलीज होना किसी मुकाबले से कम और सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ज्यादा है।

4 दिसंबर को खास बनाने वाली एक और बात इन दोनों फिल्मों की अलग-अलग कहानियां और किरदार हैं। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी वॉर ड्रामा फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ में चित्रांगदा सिंह एक भावनात्मक और दमदार किरदार में नजर आएंगी। यह फिल्म साहस, बलिदान और युद्ध के कारण इंसानी जिंदगी पर पड़ने वाले असर को दिखाती है।

वहीं, लक्ष्मण उतेकर की फिल्म ‘ईठा’ में श्रद्धा कपूर बिल्कुल नए और अलग अंदाज में नजर आएंगी। इस फिल्म में वह मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं। इस भूमिका में उनके अभिनय के साथ-साथ शानदार डांस भी देखने को मिलेगा।

यह देखना दिलचस्प होगा कि दो अनुभवी अभिनेत्रियां एक ही शुक्रवार को अपनी बिल्कुल अलग कहानियों के साथ दर्शकों के सामने आ रही हैं। जहां ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ में भावनाओं, साहस और भव्यता का मेल देखने को मिलेगा, वहीं ‘ईठा’ लोक संस्कृति, संघर्ष और हौसले की कहानी को पर्दे पर उतारेगी। चित्रांगदा सिंह और श्रद्धा कपूर की दमदार मौजूदगी के साथ 4 दिसंबर फिल्म प्रेमियों के लिए यादगार होने वाला है।