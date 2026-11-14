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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 14 November 2026 (13:48 IST)

सोनिया गांधी और गांधी परिवार पर टिप्पणी करना कंगना रनौत को पड़ा भारी, शिमला में दर्ज हुई एफआईआर

Kangana Ranaut FIR
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (13:52 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। हालांकि इस वजह से वह कई बार मुश्किल में भी फंस जाती हैं। अब एक बार फिर अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कंगना कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। 
 
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला में कंगना रनौत के खिलाफ गांधी परिवार पर की गई कथित भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई शिमला के एक स्थानीय निवासी और सेवानिवृत्त कैप्टन अतुल शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है।   
क्या है पूरा मामला और शिकायत में क्या आरोप लगे?
खबरों के अनुसार सेवानिवृत्त कैप्टन अतुल शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी को ईमेल के माध्यम से एक शिकायत भेजी थी। अपनी शिकायत में शर्मा ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत ने 10 नवंबर को अपने सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गांधी परिवार को निशाना बनाते हुए बेहद भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट साझा किए थे।   
 
शिकायतकर्ता का दावा है कि कंगना की पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके दोनों बेटों—संजय गांधी और राजीव गांधी की मौतों को लेकर बेहद संवेदनशील और भड़काऊ इशारे किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, शर्मा ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रति इस्तेमाल की गई भाषा पर भी कड़ा ऐतराज जताया है। 
 
शिकायत के मुताबिक, कंगना ने सोनिया गांधी को कथित तौर पर एक "रहस्यमयी विदेशी नागरिक" बताया और यह धारणा बनाने की कोशिश की कि परिवार के सदस्यों की एक के बाद एक हुई मौतों के बाद सत्ता की कमान उनके हाथ में आ गई, जिस पर कंगना ने तंज कसते हुए "हाउ कन्वीनिएंट" लिखा था। साथ ही, संजय गांधी के निधन के बाद मेनका गांधी के पारिवारिक आवास छोड़ने का भी जिक्र पोस्ट में किया गया था। 
 
1981 के वायरल वीडियो और नई किताब के बीच छिड़ा विवाद
गौरतलब है कि कंगना रनौत की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई, जब सोशल मीडिया पर करीब 1981 का एक पुराना पारिवारिक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस अभिलेखीय वीडियो फुटेज में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी और युवा राहुल व प्रियंका गांधी एक साथ डाइनिंग टेबल पर भोजन करते नजर आ रहे हैं। 
 
दिलचस्प बात यह भी है कि कंगना ने यह सोशल मीडिया पोस्ट ठीक उसी दिन साझा की, जिस दिन सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलोंगिंग: ए जर्नी ऑफ लव' का विमोचन हुआ था। राजनीतिक गलियारों में इस टाइमिंग को लेकर भी खासी चर्चा हो रही है।   
BNS की इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस
शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बालूगंज पुलिस थाने में मंडी सांसद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की तीन प्रमुख धाराओं धारा 196(1)(b), धारा 353(2) और धारा 356(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। 
 
शिकायतकर्ता अतुल शर्मा ने अपनी अर्जी में दलील दी है कि कंगना का यह नैरेटिव सामान्य राजनीतिक आलोचना की सीमाओं को लांघता है और इससे समाज में शत्रुता फैलने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। उन्होंने पुलिस से इस मामले में एक तय समय-सीमा के भीतर साइबर फॉरेंसिक जांच कराने की मांग भी की है, ताकि पोस्ट का मेटाडाटा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।   
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