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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 14 November 2026 (14:57 IST)

शिल्पा शेट्टी की टीवी पर धमाकेदार वापसी, होस्ट करेंगी नया शो 'प्यार का प्रेशर कुकर'

Shilpa Shetty New Show
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (14:59 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी एक बार फिर छोटे पर्दे और ओटीटी की दुनिया में धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। शिल्पा जल्द ही एक बेहद अनोखे रिलेशनशिप रियलिटी शो 'प्यार का प्रेशर कुकर' को होस्ट करती नजर आएंगी। यह शो जल्द ही टीवी चैनल कलर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर दस्तक देने वाला है। 
 
मेकर्स ने इसे 'भारत का पहला रिलेशनशिप क्लैरिटी शो' करार दिया है, जो आज की युवा पीढ़ी के उलझे हुए रिश्तों और उनके परिवारों को एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा करेगा।   
क्या है 'प्यार का प्रेशर कुकर' का अनोखा कॉन्सेप्ट?
आज के दौर में डेटिंग और रिलेशनशिप की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। कई कपल्स सालों तक साथ रहने के बावजूद कमिटमेंट से डरते हैं या फिर अपने रिश्ते को अगले मुकाम तक ले जाने में हिचकिचाते हैं। मेकर्स के मुताबिक, यह शो ऐसे ही कपल्स को एक घर के अंदर साथ लाएगा, जो अपने रिश्तों के किसी न किसी चौराहे पर फंसे हुए हैं।   
 
शो की सबसे बड़ी खासियत इसका फॉर्मेट है, जो 'जोड़ो या तोड़ो' की थीम पर आधारित है। जिस तरह प्रेशर कुकर के अंदर भाप का दबाव बढ़ता है, ठीक उसी तरह रिश्तों में अनकही बातों और सवालों का दबाव जमा हो जाता है। इस शो में प्रतिभागियों को उन कड़वे और जरूरी सवालों का सामना करना होगा, जिनसे वे लंबे समय से बचते आ रहे हैं। 
 
खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में कपल्स के माता-पिता भी शामिल होंगे। पेरेंट्स न केवल बच्चों के रिश्तों पर अपनी राय रखेंगे, बल्कि उन्हें जरूरी 'रियलिटी चेक' भी देंगे। शो में जब भी कोई प्रतिभागी दिल में छिपा सच खुलकर सामने रखेगा, तो उसकी पहचान 'क्लैरिटी की सीटी' बजने के साथ होगी।   
 
शिल्पा शेट्टी ने नए शो को लेकर जताई उत्सुकता
करीब दो दशक बाद कलर्स चैनल पर बतौर होस्ट वापसी कर रहीं शिल्पा शेट्टी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं (इससे पहले उन्होंने 2008 में 'बिग बॉस सीजन 2' होस्ट किया था)। शो के बारे में बात करते हुए शिल्पा ने कहा, आजकल रिश्तों की एक बिल्कुल नई शब्दावली बन गई है—'सिचुएशनशिप' और 'ब्रेडक्रंबिंग' से लेकर 'बेंचिंग' तक, और इसी के बीच कहीं न कहीं रिश्तों की स्पष्टता खो गई है। चाहे रिश्ता नया हो या सालों पुराना, एक वक्त ऐसा आता है जब किसी न किसी को असली सवाल पूछने ही पड़ते हैं। 
शिल्पा ने आगे कहा कि उन्हें इस शो का ताजा कॉन्सेप्ट बेहद पसंद आया, क्योंकि यह देश का पहला ऐसा रियलिटी शो है जहां माता-पिता खुद बच्चों को सच्चाई का आईना दिखाएंगे। उनके मुताबिक, यह शो जितना कपल्स के लिए जुड़ाव भरा है, उतना ही उन पेरेंट्स के लिए भी दिलचस्प होगा जो यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि आखिर उनके बच्चों की जिंदगी में चल क्या रहा है। 
 
कब और कहां देख सकेंगे शो, कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'प्यार का प्रेशर कुकर' कलर्स टीवी पर सलमान खान के पॉपुलर शो 'बिग बॉस' के मौजूदा सीजन के खत्म होने के बाद उसके प्राइम-टाइम स्लॉट की जगह लेगा। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इसके आधिकारिक प्रीमियर की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन शो के लिए कास्टिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
 
जो कपल्स अपने रिश्ते में स्पष्टता चाहते हैं, वे शो की आधिकारिक वेबसाइट (pyaarkapressurecooker.com) पर जाकर अपनी कहानी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर माता-पिता को लगता है कि उनके बेटे या बेटी किसी उलझे हुए रिश्ते या 'सिचुएशनशिप' में फंसे हैं, तो वे खुद भी वेबसाइट के जरिए अपने बच्चों को इस शो के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं।
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