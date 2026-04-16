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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 (13:09 IST)

क्या सलमान खान की 'मातृभूमि' सिनेमाघरों के बजाए होगी OTT पर रिलीज?

Salman Khan maatrubhumi release
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बीते काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर सुर्खियों में हैं। पहले इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, जिसे बाद में बदल दिया गया। वहीं फिल्म की रिलीज डेट पर काफी समय से संशय है। 
 
हाल ही में 'मातृभूमि' को रक्षा मंत्रालय ने देखा था। जिसके बाद रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर फिल्म में चीन का जिक्र हटाने के बाद इसमें बड़े बदलाव किए गए। बदलाव के बाद रक्षा मंत्रालय, आर्मी और सेंसर बोर्ड में से किसी ने भी फिल्म को अभी तक नहीं देखा है। 
 
इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थीं कि सेंसरशिप और 'संवेदनशील' कंटेंट के कारण यह फिल्म सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। हालांकि, अब फिल्म से जुड़े करीबी सूत्रों ने इन तमाम दावों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि सलमान खान अपनी इस 'मग्नम ओपस' को केवल बड़े पर्दे पर ही लाने की तैयारी में हैं।
 
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान एक मेगास्टार हैं और उन्होंने 'मातृभूमि' को बहुत बड़े स्तर पर बनाया है। यह पूरी तरह से एक बड़े पर्दे की फिल्म है, और सलमान और निर्देशक अपूर्व लाखिया इसे सिनेमाघरों में ही रिलीज करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
 
इंडस्ट्री में एक आम धारणा है कि OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप नहीं होती, इसलिए विवादित फिल्मों को वहां आसानी से रिलीज किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी भी फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए भी सरकारी क्लीयरेंस और सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। 
 
बता दें कि इस फिल्म का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। मार्च 2026 तक इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था और यह 2020 में भारत-चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प पर आधारित थी। दिसंबर में जारी हुए टीजर में सलमान खान को चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष करते दिखाया गया था, जिस पर चीनी सरकारी मीडिया ने आपत्ति जताई थी।
 
रक्षा मंत्रालय के सुझावों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को ध्यान में रखते हुए, मेकर्स ने फिल्म में बड़े बदलाव किए। फिल्म का शीर्षक बदलकर अब 'मातृभूमि' कर दिया गया है। फिल्म से 'चीन' और 'गलवान घाटी' के सीधे संदर्भ हटा दिए गए हैं। खबरों के अनुसार फिल्म का लगभग 40% हिस्सा दोबारा शूट किया गया है। इसमें काल्पनिक कहानियों, रोमांस और पारिवारिक भावनाओं पर अधिक जोर दिया गया है।
 
फिल्म में सलमान खान एक आर्मी कर्नल की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म की कहानी युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सैनिक के त्याग, उसके परिवार की भावनाओं और अटूट साहस की एक भावनात्मक यात्रा पर आधारित है। 
 
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