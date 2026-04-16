क्या करोड़ों में होती है सेलिब्रिटी बॉडीगार्ड्स की सैलरी? शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड ने खोला राज

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में सितारों के साथ साये की तरह रहने वाले बॉडीगार्ड्स हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। अक्सर इंटरनेट पर ऐसी खबरें वायरल होती हैं कि शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह या सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा की सालाना कमाई किसी बड़ी कंपनी के CEO के बराबर है।

दावा किया जाता है कि सुपरस्टार्स के बॉडीगॉर्डस को साल के 2 से 3 करोड़ रुपये मिलते हैं। लेकिन अब शाहरुख खान के पूर्व बॉडीगार्ड यासीन खान ने इन दावों का सच बताया है। उन्होंने बड़ी सैलरी के दावों को फर्जी बताया है। यासीन खान ने स्पष्ट किया कि सेलिब्रिटी बॉडीगार्ड्स की सैलरी को लेकर जो आंकड़े पेश किए जाते हैं, वे काफी बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाते हैं।

हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में यासीन ने कहा, सोशल मीडिया अक्सर गलत संदेश फैलाता है। यह सोचना गलत है कि हर बॉडीगार्ड 2-2.5 करोड़ रुपये सालाना कमाता है। हकीकत में, सुरक्षाकर्मियों को एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है। इस फील्ड में जो सबसे अनुभवी लोग हैं, उनकी सैलरी भी महीने की करीब 1 लाख रुपये के आसपास होती है। इंटरनेट पर चलने वाली 10 लाख रुपये प्रति माह वाली खबरें महज अफवाह हैं।

यासीन ने कहा, अगर कोई बड़े स्टार का बॉडीगार्ड है तो उसकी सैलरी फिक्स होती है। जब भी कोई फिल्म बनती है तो उसके लिए अलग कॉन्टैक्ट बनता है। प्रोड्यूसर फिल्म के हिसाब से उन्हें तय रकम देते हैं। पहले फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षाकर्मियों के लिए नियम काफी कठिन थे। प्रोड्यूसर्स केवल ड्राइवर, मेकअप आर्टिस्ट और स्पॉट बॉय को ही सैलरी देते थे। बॉडीगार्ड्स को फिल्म के काम का अलग से कोई मेहनताना नहीं मिलता था।

उन्होंने कहा, जब शाहरुख खान के साथ काम करना शुरू किया तो लगा कि काम तो हम भी कर रहे हैं। हमें सैलरी तो मिल रही थी, लेकिन बस उतनी ही जिससे गुजारा कर सकें। यासीन ने ही इस सिस्टम को बदलने की पहल की। उन्होंने शाहरुख खान और गौरी खान से अनुमति लेकर प्रोड्यूसर्स से बात की कि जब फिल्म की शूटिंग के दौरान बॉडीगार्ड्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उन्हें भी अन्य स्टाफ की तरह कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। उनकी इस कोशिश का नतीजा यह हुआ कि आज बड़े सितारों के बॉडीगार्ड्स को फिल्मों और विज्ञापनों के लिए अलग से एक तय राशि दी जाती है।

यासीन ने इस बात पर जोर दिया कि बॉडीगार्ड्स का काम केवल भीड़ को संभालना नहीं, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर स्टार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके बावजूद, उन्हें वह पहचान नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। यासीन कहते हैं, हमारा काम तभी चर्चा में आता है जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, वरना हम केवल बैकग्राउंड में रहने वाले गुमनाम लोग हैं।

यासीन खान ने केवल शाहरुख खान ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के साथ भी काम किया है। शाहरुख के साथ एक दशक बिताने के बाद, उन्होंने साल 2015 में अपनी खुद की सिक्योरिटी कंपनी 'YK PROSEC' शुरू की। आज उनकी कंपनी मुंबई में VIP सुरक्षा और बड़े इवेंट्स को मैनेज करने का काम करती है।