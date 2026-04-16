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  4. Ranbir Kapoor Features On TIME 100 Most Influential People Of 2026 List
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 (11:18 IST)

टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हुए रणबीर कपूर, लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय एक्टर

Ranbir Kapoor TIME 100 List
बॉलीवुड के 'चॉकलेट बॉय' से 'एनिमल' के 'अल्फा मैन' तक का सफर तय करने वाले रणबीर कपूर को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक TIME Magazine ने साल 2026 के '100 सबसे प्रभावशाली लोगों' की लिस्ट में शामिल किया है।
 
रणबीर कपूर के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल की लिस्ट में वह बॉलीवुड के एकमात्र एक्टर हैं। उनके साथ इस लिस्ट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और मशहूर शेफ विकास खन्ना जैसे दिग्गज भारतीयों के नाम भी शामिल हैं, जो वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती शक्ति को दर्शाते हैं।
 
लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी समेत अन्य लोग शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम, जापान की पहली महिला पीएम सनाए ताकाइची का नाम भी शामिल है। 
 
आयुष्मान खुराना ने लिखा रणबीर के लिए विशेष नोट 
इस खास अवसर पर, नेशनल अवॉर्ड विनर अभिनेता आयुष्मान खुराना ने TIME मैगज़ीन के लिए रणबीर कपूर पर एक विशेष ट्रिब्यूट लिखा। आयुष्मान ने रणबीर की तारीफ करते हुए लिखा, सिनेमा जगत में कुछ कलाकार विरासत का पीछा करते हैं, लेकिन रणबीर कपूर जैसे कलाकार अपनी कला के दम पर खुद एक विरासत बन जाते हैं।
 
आयुष्मान ने आगे बताया कि जहां आज के दौर में सफलता को केवल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और शोर-शराबे से नापा जाता है, वहीं रणबीर अपने किरदारों में गहराई और 'मौन' का इस्तेमाल कर दर्शकों के दिलों को छूते हैं। उनके अनुसार, रणबीर उस आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपनी संवेदनशीलताओं को समझना और व्यक्त करना सीख रहा है।
 
रणबीर की इस उपलब्धि के पीछे उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' का बड़ा हाथ माना जा रहा है। हालांकि यह फिल्म विवादों में भी रही, लेकिन रणबीर के अभिनय की क्षमता ने वैश्विक समीक्षकों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वह एक बहुमुखी कलाकार हैं। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका निभाते नजर आएंगे। हाल ही में इस फिल्म से उनका लुक सामने आया है। इसके अलावा, वह संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे।
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