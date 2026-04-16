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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 (11:37 IST)

धुरंधर के 'हमजा' बनने के पीछे है शिव भक्ति! रणवीर सिंह के इंटेंस परफॉरमेंस का राज आया सामने

Dhurandhar The Revenge box
रणवीर सिंह इस वक्त अपनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की जबरदस्त कामयाबी का लुत्फ उठा रहे हैं, जिसने हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का क्लब बनाकर एक नया इतिहास रचा है। इस अनसुनी सफलता का पूरा क्रेडिट उनकी परफॉर्मेंस को दिया जा रहा है, जहां हमजा-जसकीरत की जोड़ी ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। 
 
रणवीर अपने किरदारों में पूरी तरह डूब जाने के लिए मशहूर हैं और किसी रोल में खुद को ढालने के लिए अक्सर अपने खास तरीके और रूटीन अपनाते हैं। 'धुरंधर' के सेट पर उनकी तैयारी में आध्यात्मिकता और मेडिटेशन का मेल दिखा, जिसका खुलासा हाल ही में प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट करणदीप सिंह ने एक इंटरव्यू में किया है।
 
​करणदीप, जिन्होंने फिल्म में प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है, 'धुरंधर' के मेकअप सेशन के दौरान रणवीर के काफी करीब रहे। उनका कहना है कि मेकअप की कुर्सी पर बिताए गए वो लंबे घंटे सिर्फ लुक बदलने के लिए नहीं थे, बल्कि मानसिक रूप से 'हमजा अली मजारी' के किरदार में उतरने का भी जरिया थे।
 
​करणदीप ने बताया, वह सबसे पहले खुद को शांत और फोकस्ड करते थे। वह शिव जी के बड़े भक्त हैं, इसलिए अपने दिन की शुरुआत 'ओम' के जाप से करते थे। वह वर्कआउट के बाद आते थे और 'ओम' सुनते थे। जब भी हम एक घंटे का लंबा मेकअप करते थे, तो वह मेडिटेट करने की कोशिश करते थे।
 
​कैमरे का सामना करने से पहले, यह आध्यात्मिक शांति धीरे-धीरे एक अलग तरह की एनर्जी में बदल जाती थी। ​यह बात एक बार फिर दिखाती है कि रणवीर सिंह अपने रोल की तैयारी के लिए किस हद तक जाते हैं। आध्यात्मिक जुड़ाव से लेकर सोच-समझकर चुने गए म्यूजिक तक, रणवीर का यह तरीका अनुशासन और उनके टैलेंट का मेल है, जो उन्हें 'धुरंधर' फिल्मों में हमजा के किरदार के लिए जरूरी पावर लाने में मदद करता है।
 
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