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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (11:58 IST)

रोहित शेट्टी फायरिंग केस में 15वीं गिरफ्तारी, गोलीबारी में शामिल शूटर आगरा से गिरफ्तार

Rohit Shetty firing case
बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर फरवरी में हुई फायरिंग की घटना ने इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में 15वें आरोपी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। 
 
पुलिस ने प्रदीप को एक हायर शूटर बताया है, जिसे विशेष रूप से इस वारदात को अंजाम देने के लिए भर्ती किया गया था। प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से हुई है। पुलिस के अनुसार, प्रदीप लंबे समय से अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन तकनीकी सर्विलांस और खुफिया सूचनाओं के आधार पर उसे धर दबोचा गया। 
 
प्रदीप कुमार का संबंध शुभम लोंकर के गैंग से बताया जा रहा है। शुभम लोंकर वही नाम है जिसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जोड़ा जाता रहा है। पुलिस अब प्रदीप से पूछताछ कर रही है कि उसे फायरिंग के लिए हथियार किसने मुहैया कराए और उसे भागने के लिए किन लोगों ने पनाह दी।
 
हाल ही में गिरफ्तार किए गए आरोपी गोलू पंडित ने पूछताछ में बताया कि शूटरों को भर्ती करने और उनके रसद के इंतजाम के लिए भारी मात्रा में नकदी भेजी गई थी। यह पैसा नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ और फिर दिल्ली व उत्तर प्रदेश होते हुए मुंबई पहुंचा। पुलिस का मानना है कि इस अंतरराष्ट्रीय रूट का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचा जा सके।
 
जांच में यह भी सामने आया है कि फायरिंग का मकसद केवल डराना नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पैठ जमाना और जबरन वसूली के लिए जमीन तैयार करना था। शुभम लोंकर गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे महज एक 'ट्रेलर' बताया था। 
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