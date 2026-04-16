गुरुवार, 16 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. akshay kumar struggle story mother advice first house
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 (16:03 IST)

पुत्तर वड्डा सोच, मां की एक सलाह ने बदल दी अक्षय कुमार की जिंदगी

Akshay Kumar
बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में हैं। लगभग 14 साल बाद निर्देशक प्रियदर्शन के साथ अक्षय की वापसी ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। 'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान अक्षय न केवल फिल्म की चर्चा कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन के उन अनछुए पहलुओं को भी साझा कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है।
 
हाल ही में 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के एक एपिसोड के दौरान अक्षय कुमार काफी भावुक नजर आए। उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने अपना पहला घर खरीदने की योजना बनाई थी, तो उनका सपना बहुत छोटा था। 
 
अक्षय कुमार अपनी कमाई से एक साधारण 2-BHK फ्लैट खरीदना चाहते थे, जो उस समय उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें लगा ता कि उनकी काबिलियन के हिसाब से इतना काफी है। लेकिन उनकी मां की सोच उनसे कहीं आगे थी। 
 
अक्षय ने बताया, जब मैंने मां से 2-BHK के बारे में बात की, तो उन्होंने बस इतना कहा—पुत्तर, वड्डा सोच (बेटा, बड़ा सोच)। अक्षय उस वक्त सोच में पड़ गए कि दो कमरों से बड़ा और क्या सोचा जा सकता है, लेकिन मां के निरंतर प्रोत्साहन ने उनके लक्ष्य को बदल दिया। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने सीधे 5-BHK घर के लिए मेहनत शुरू की और उसे हासिल भी किया।
 
अक्षय ने अपनी मां की सीख को साझा करते हुए एक बहुत गहरी बात कही। उनके अनुसार, उनकी मां मानती थीं कि पहला घर हमेशा एक भावनात्मक निवेश होना चाहिए। अक्षय कहते हैं, मां कहती थीं कि पहला घर अपने लिए लेना होता है और भगवान किसी न किसी तरह उसके पैसे पूरे करवा ही देते हैं। इसके विपरीत, उनका मानना था कि निवेश के उद्देश्य से खरीदे गए अन्य घरों के लिए बहुत अधिक अनुशासन और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

पुत्तर वड्डा सोच, मां की एक सलाह ने बदल दी अक्षय कुमार की जिंदगी

पुत्तर वड्डा सोच, मां की एक सलाह ने बदल दी अक्षय कुमार की जिंदगीबॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में हैं। लगभग 14 साल बाद निर्देशक प्रियदर्शन के साथ अक्षय की वापसी ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। 'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान अक्षय न केवल फिल्म की चर्चा कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन के उन अनछुए पहलुओं को भी साझा कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है।

TIME की 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में शामिल हुए रणबीर कपूर, पत्नी आलिया भट्ट ने लुटाया प्यार

TIME की 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में शामिल हुए रणबीर कपूर, पत्नी आलिया भट्ट ने लुटाया प्यारबॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के लिए साल 2026 खुशियों की नई सौगात लेकर आया है। दुनिया की प्रतिष्ठित 'टाइम मैगजीन' ने साल 2026 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की अपनी वार्षिक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में रणबीर कपूर इकलौते भारतीय अभिनेता के रूप में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।

नरम एहसास और प्यार से सजा साई पल्लवी-जुनैद खान स्टारर 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीज

नरम एहसास और प्यार से सजा साई पल्लवी-जुनैद खान स्टारर 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीजआमिर खान प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'एक दिन', जिसमें साई पल्लवी और जुनैद खान लीड रोल में हैं, एक प्यारी और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का वादा करती है। वाकई यह एक ऐसी फिल्म है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है।

क्या 24 साल की अवनीत कौर ने कराई प्लास्टिक सर्जरी? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

क्या 24 साल की अवनीत कौर ने कराई प्लास्टिक सर्जरी? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पीसोशल मीडिया की दुनिया में जहाँ हर दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी के लुक्स को लेकर चर्चा होती है, वहीं पिछले कुछ दिनों से एक्ट्रेस अवनीत कौर इंटरनेट यूजर्स के निशाने पर हैं। सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से तहलका मचाने वाली 24 साल की अवनीत के लुक्स में बीते सालों में काफी बदलाव आए हैं।

क्या सलमान खान की 'मातृभूमि' सिनेमाघरों के बजाए होगी OTT पर रिलीज?

क्या सलमान खान की 'मातृभूमि' सिनेमाघरों के बजाए होगी OTT पर रिलीज?बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बीते काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर सुर्खियों में हैं। पहले इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, जिसे बाद में बदल दिया गया। वहीं फिल्म की रिलीज डेट पर काफी समय से संशय है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com